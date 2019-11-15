华为平板M6儿童乐园体验：妈妈再也不用担心我的学习

11月8日，国际数据公司IDC发布的平板电脑季度跟踪报告显示，2019年第三季度，华为首次位居中国平板电脑市场出货量第一位。其中，华为旗舰平板M6 10.8英寸系列成为华为平板市场份额提高的主推力。

华为平板M6于今年6月正式发布，拥有8.4英寸和10.8英寸两个版本。除了高清锐利的2K屏幕、超过80%的屏占比、环绕立体声以及7nm制程工艺的麒麟980处理器，华为平板M6还带来了诸多个性功能，包括平行视界、电脑模式与儿童乐园。

其中，儿童乐园是华为数年前便面向儿童群体推出的场景功能。经过几年的发展，这一模式的功能愈加丰富与个性化。该模式现已拥有全新设计的专属儿童乐园，与家长内容隔离，拥有清晰巧妙的板块布局，集合了国内精选知名幼教与娱乐资源，还支持感光、躺姿、抖动提醒以及家长管控等人性化功能。

人性化的儿童乐园模式

作为儿童模式的专属空间，全新设计的儿童乐园采用精致巧妙的板块布局，拥有英语绘本、动画屋、VIPKID外教课与儿童商店等默认主屏幕应用，以及安全自理、情商认知、语文、数学、英语与综合等子菜单，搭配灵动的卡通画风与精美的操作动画，堪称孩童学习娱乐的最佳平台。

▲儿童乐园模式

儿童乐园的人性化不止于此，更多地体现在方方面面的细节功能。懒猫感触最深的是，第一次打开儿童乐园时收到的感光提醒——“小朋友，这里太暗了，到亮一点的地方再玩吧”。众所周知，近视逐渐成为我国青少年亟需解决的成长问题。在信息时代的今天，将儿童与电子设备隔绝开来也并不现实。养成一个良好的使用习惯便十分重要。感光提醒可在孩子于过亮或过暗环境下使用平板时，提醒其在正常光线环境下使用，搭配在乘车等抖动环境下使用平板时的抖动提醒以及以仰躺姿势使用平板时的躺姿提醒，可最大程度的实现儿童使用平板时的视力保护。

▲儿童乐园模式-视力保护

同时，华为平板M6还支持时间、应用和内容方面的管理，便于家长管控。时间管理包括时间限制、区分工作日与休息日、可用总时长、每次使用时长与每次休息时长等设置。应用管理支持选择显示在儿童乐园桌面并允许孩子使用的应用，并可自定义首页以及设置不限时应用。内容管理则能够设置孩子可以查看的图片或视频。

▲儿童乐园模式-时间管理

此外，进入儿童乐园模式时，家长需设置家长密码（系统锁屏密码），用于退出儿童乐园或进入家长控制时验证身份，以避免孩子脱离管控。儿童乐园模式还可禁止外发信息，以防止第三方应用通过短信方式扣费，并可开启充电保护，设备在充电状态下将不能使用以确保安全。

儿童学习娱乐的新世界

除了基础的人性化设置，内容方面，华为平板与在线英语教学品牌VIPKID、猿辅导、有道词典、作业帮等达成深度合作，还推出了VIPKID定制版本应用，为儿童带来更加优质的学习体验。

▲VIPKID-字母欢乐唱

娱乐方面，儿童乐园模式配备了专为儿童设计的华为视频，可让孩子用来学唱儿歌、听故事与看动画，还有经过卡通化设计的相机、录音机、媒体库、儿童绘画，搭载宝宝巴士奇妙屋、小伴龙动画屋等第三方精选儿童应用，兼具学习与娱乐的功能。

▲儿童乐园模式-华为视频

▲儿童乐园模式-录音

不仅如此，儿童乐园模式还拥有专属的儿童商店，区别于完整的应用商店，其中只有适合儿童的应用，为孩子营造良好的上网环境。

▲儿童乐园模式-儿童应用商店

值得一提的是，在华为平板M6中首次加入的华为自主研发的“平行视界”功能，也支持包括网易有道词典、作业帮、学而思云学习等教育类软件，支持“一个应用，两屏显示”，带来了新颖的交互体验与便捷的学习场景。

▲开启“平行视界”的网易有道词典

小结

管中窥豹，可见一斑。儿童乐园模式只是华为平板M6优秀整体设计与体验的缩影，其功能当然不仅于此。同时，作为一款搭载麒麟980旗舰处理器、采用2K屏幕的设备，华为平板M6当之无愧地跻身安卓平板市场头部阵营，可以满足绝大多数用户娱乐、办公等日常生活的使用需求，感兴趣的用户不妨了解一下。