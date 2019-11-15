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特斯拉为电动皮卡申请CYBRTRK商标

2019-11-15 10:39:56来源：新浪科技作者：德克责编：骑士评论：

北京时间11月15日上午消息，据外媒报道，11月21日，特斯拉将会发布电动皮卡，为此，特斯拉已经申请了一些非标准拼写方式写成的商标：CYBRTRK。特斯拉已经购买域名cybrtrk.com，最近该域名已经指向特斯拉官网。

此外，特斯拉刚刚发出了电动皮卡揭幕活动邀请函。

特斯拉CYBRTRK揭幕活动邀请函

还有一点耐人寻味：商标于11月6日提交，就在同一天特斯拉公布电动皮卡的发布时间。11月6日马斯克在Twitter发消息称：“11月21日，我们会在洛杉矶附近的SpaceX火箭工厂发布Cybertruck。”

马斯克已经在多个场合提及Cybertruck。目前电动皮卡市场仍是一片空白，特斯拉领路，其它企业也在跟进。Rivian、福特、Workhorse都准备在未来几年推出类似产品。

特斯拉喜欢申请Logo和商标。例如，在Model 3发布之前，特斯拉本来准备将它叫Model E。为什么？虽然很古怪，有一个原因是这样的：特斯拉已经持有Model S和X，它们与E可以组成SEX。

最终特斯拉没有这样做，它的确为Model E申请注册了商标，但商标已经用于福特汽车应用，所以特斯拉选择了Model 3。有些粉丝认为Model 3也是Model≡，它很像特斯拉Logo中的E。

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关键词：特斯拉电动皮卡

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