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中国移动：明年发展7000万5G用户，销售1亿部5G手机

2019-11-15 10:42:54来源：新浪科技作者：张俊责编：骑士评论：

11月15日上午消息，在今日的中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动副总裁简勤表示，中国移动2020年要发展5G客户7000万，销售5G手机1亿部。

简勤透露，目前中国移动移动客户达9.4亿，家庭客户1.7亿，集团客户900万，物联网连接7.5亿；在5G方面，5G商用50个城市，基站近5万个，5G终端销售100万部，5G预约客户1000万。

“5G是全产业共同参与的行业盛会。光有5G网络不够，还需各行各业参与。”他说，5G还将推动VR/AR、智慧工厂等产业的发展。他援引数据对未来5G市场空间进行预测：2023年，5G手机出货量将达19亿部，智能家居市场规模1550亿美元，VR/AR市场规模850亿美元。

此外，简勤还公布了中国移动的2020年5G引领计划和2020年双百亿计划。

在5G引领计划方面，中国移动2020年要发展5G客户7000万，家庭泛智能终端销售5000万台，5G手机销售1亿部，5G新业务销售3亿笔。

在双百亿计划方面，2020年推出百亿生态引入计划：引入生态权益超35亿，家庭泛智能终端超15亿，大屏内容价值超50亿；百亿分享计划：移动云业务40亿，DICT集成和应用50亿，行业智能硬件10亿。

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关键词：中国移动5G手机

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