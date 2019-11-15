联想宣布推出折叠手机摩托罗拉Razr，杨元庆：经典回归

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11月15日消息，联想2019创新科技大会举行。联想CEO杨元庆宣布推出折叠手机Motorola Razr。
“像这样，‘啪’地一下拽拽地挂掉电话，轻巧放在身上任何地方，是不是很酷？”杨元庆在现场说，Motorola Razr是“一代经典，智能回归。最神奇的地方，是用它仍然能够体验6.2英寸的超大高清屏幕”。
昨日，杨元庆在接受新浪科技等采访时，谈及Razr与市场上其他折叠屏手机的区别时调侃道：“我们发布的是手机，不是平板”。
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