中国移动：已售出百万部5G终端，拥有1000万预约用户

11月15日讯，在今天召开中国移动合作伙伴大会上，中移动副总裁简勤表示，作为5G建设主力军，在5G发展中实现了领跑，中移动已建成5G基站近5万个，实现了50个城市商用，销售了百万部5G终端，5G预约客户数超1000万。

简勤透露，近20年来，中移动成长为全球规模最大通信运营商，用户数量超过9.4亿，家庭用户1.7亿，集团用户900万，物联网连接7.5亿户。5G将推动工厂生产模式的变革。在5G智慧工厂，连接无处不在，连接密度提升10倍以上，效率将极大提升，生产环节的人力节省50%以上。但智慧工厂中涉及的行业标准90%以上都在通信领域之外，仅依靠运营商难以完成，需要大家通力合作，建立良好产业生态。

简勤分析指出，目前，全球有20多个国家发布了40多个5G网络。从韩国经验来看，5G商用仅半年，用户数就超过了500万，是4G同期的近3倍；5G的人均流量达到24GB，是4G用户的2.6倍；用户使用的5G终端中VR设备占到近50%。和4G时代相比，5G将推动内容、数据和终端等领域的全面升级。在内容领域，超视频时代将来临，预计未来十年，5G将为传媒产业带来3350亿美元的营收。在数据领域，2020年全球新建和复制的信息量将超过40ZB，用户数据肖像将全方位更立体，数据将比我们更懂客户。在泛终端领域，未来五年全球5G手机出货量将达到19亿部，智能家居市场规模达到1550亿美元，VR/AR设备规模达到约850亿美元。