内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

潘石屹：我们为什么要学习Python语言？

2019-11-15 11:55:27来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月15日消息 连大佬都开始学Python了，SOHO中国董事长潘石屹在微博上宣布，开始学习一门新的语言Python，在寻找。这也是今天给自己人生的礼物。

今天上午，潘石屹在微博解答为什么要学习Python语言？潘石屹表示，我们要让机器听我们的指挥，我们就要学习机器能听懂的语言。这类语言也在不断的进化中，越来越接近我们的日常语言。我们选择了进化最好的一种：Python语言。

在信息时代，信息量变得越来越大，我们的头脑显得越来越小。如果问我在这个时代什么知识和技能是最有用的、最值得去学习的、最值得让它占据我们的大脑的，Python应该在其中。

此前网友在转发里给出建议。有网友表示，从入门到放弃，看看能坚持几天。也有网友给出了自己的推荐Python入门书籍。

简单介绍就是，Python是一种跨平台的计算机程序设计语言。是一种面向对象的动态类型语言，最初被设计用于编写自动化脚本(shell)，随着版本的不断更新和语言新功能的添加，越来越多被用于独立的、大型项目的开发。

可以应用于以下领域： 

  • Web 和 Internet开发

  • 科学计算和统计

  • 人工智能

  • 教育

  • 桌面界面开发

  • 软件开发

  • 后端开发

Python 编程语言用处十分广泛，另外同样适用于金融分析和科学计算，让银行等的创新速度更快。

Python编程从入门到精通书籍：点此购买

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Python潘石屹

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有