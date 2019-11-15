潘石屹：我们为什么要学习Python语言？

IT之家11月15日消息 连大佬都开始学Python了，SOHO中国董事长潘石屹在微博上宣布，开始学习一门新的语言Python，在寻找。这也是今天给自己人生的礼物。

今天上午，潘石屹在微博解答为什么要学习Python语言？潘石屹表示，我们要让机器听我们的指挥，我们就要学习机器能听懂的语言。这类语言也在不断的进化中，越来越接近我们的日常语言。我们选择了进化最好的一种：Python语言。

在信息时代，信息量变得越来越大，我们的头脑显得越来越小。如果问我在这个时代什么知识和技能是最有用的、最值得去学习的、最值得让它占据我们的大脑的，Python应该在其中。

此前网友在转发里给出建议。有网友表示，从入门到放弃，看看能坚持几天。也有网友给出了自己的推荐Python入门书籍。

简单介绍就是，Python是一种跨平台的计算机程序设计语言。是一种面向对象的动态类型语言，最初被设计用于编写自动化脚本(shell)，随着版本的不断更新和语言新功能的添加，越来越多被用于独立的、大型项目的开发。

可以应用于以下领域：

Web 和 Internet开发

科学计算和统计

人工智能

教育

桌面界面开发

软件开发

后端开发

Python 编程语言用处十分广泛，另外同样适用于金融分析和科学计算，让银行等的创新速度更快。

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