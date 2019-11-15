字节跳动何时上市？新任CEO朱文佳：张一鸣认为要延迟满足感

11月15日上午消息，在今日头条生机大会期间，今日头条朱文佳首次以CEO身份公开亮相。在接受媒体采访时，朱文佳表示，掌管今日头条后之后主要是做好通用信息平台下的几个主力产品。谈到被任命CEO，他表示是因为“我对产品和技术都有比较好的理解”。

对于搜索业务，朱文佳表示，既然做一个东西，就是瞄着第一去做的，如果瞄着第二名就没有奔头了。

他透露，公司2017年组建了搜索团队，2018年加大了对技术团队的投入。他认为头条现在已经站上了搜索的第一梯队，目前体验不错，但有改进空间。

而提升空间主要在两方面，一是技术层面还有提升空间，二是通过做内容改进搜索，此前的探索做的是不够的，“这两点做好后，几年后的搜索引擎肯定比现在更上几个台阶。”

前几天，一版今日头条内测版本露面，在该版本中，头条搜索框已经被调整至页面的核心位置，获得了强入口，搜索功能被进一步强化。

对此，朱文佳在采访中表示，现在有很多测试版本在跑，最后能不能上线主要看测试中的用户数据和用户的主观体验。而那款头条搜索版本，朱文佳认为数据并不是很好，短期内不会上线。

此外，对公司何时上市，朱文佳表示这个问题要张一鸣来回答，朱文佳透露，张一鸣认为上市“这个事情比较大，要延迟满足感，再等一等”。