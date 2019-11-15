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想要Fitbit Versa 2永不锁屏？快点去更新OS 4.1

2019-11-15 12:10:57来源：爱活网作者：弱鸡13责编：懒猫评论：

往往一家厂商在被收购后，总会有点好消息曝出。比如在Google宣布收购Fitbit不到两周的时间内，Fitbit就更新了OS系统软件。全新FitbitOS 4.1软件更新为Fitbit Versa2提供更为理想的永不锁屏模式和创新睡眠功能，包括智能唤醒和其它实用功能。

据了解，Fitbit更新的OS 4.1可以让用户尽享新推出的睡眠追踪和更多功能。而如果在Fitbit Versa2上更新了OS 4.1的话，则可以使其拥有永不锁屏模式以及更为先进的心率算法，以准确地追踪用户的实时心率。更新完OS 4.1软件后，现在一次充电，待机时间可长达6天以上。

Fitbit OS 4.1提供了智能唤醒功能，我们可以将其设置为在睡眠周期的最佳时间以细微的振动唤醒。同时，我们还将在设备上收到每晚的睡眠得分，从而了解夜间睡眠质量，以及所有睡眠统计信息和数据。另外，我们现在能直接在手表上更换桌面了，从将近4,000个可选择的Fitbit App壁纸库中存储5款最爱的桌面，以搭配当日的穿衣、活动或是心情。

而用上了永不锁屏功能后，待机时间也能长达2天。即使在永不锁屏模式下，Fitbit Versa 2的待机时长也比其它智能手表品牌产品高出1倍，以保证数据追踪效果。Fitbit OS 4.1软件更新将于12月起生效，有Fitbit智能手表的小伙伴，到时候记得更新一波哦。

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关键词：Fitbit

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