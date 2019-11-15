相爱相杀剧情重现，特斯拉再登《消费者报告》CR推介榜位

虽然一直与特斯拉相爱相杀，但《消费者报告》（CR）在灵活的调整车辆评级方面还是相当客观，比如在最近的排名系统中，以特斯拉为代表的一众电动车团队都获得了一定的排名提升，看来目前电动汽车的可靠性相比过去已经拥有了一定的保障。

在最新的榜单中，特斯拉Model 3以及Model S都获得了最高的“推介”评级，CR表示从目前来看，Model 3关于门锁卡死以及故障的报告正在减少，而Model S之前被拉低分数的内饰质量以及漆面问题也都得到了控制。同时根据车主反馈，目前这两款车型的定速控制和摄像头工作状态都得到了优化，莫名其妙的警示灯亮起状况也得到缓解，这都促使CR最终让Model S和Model 3重回被推介的位置。

不过在CR的SUV车型榜单中，Model X依旧位于“不被推介”的位置，CR认为鸥翼门看起来虽然足够炫酷，但其笨拙的展开方式以及在行驶状态下带来的风噪问题依旧被人诟病。不过鸥翼门的问题还是出在设计层面，如果不彻底进行改造和优化，大概短时间内特斯拉也不会想到什么特别有效的解决方案，所以如果想要买一辆特斯拉SUV但又不喜欢鸥翼门的不稳定性，那还不如等等看即将登场的Model Y了。

目前特斯拉Model S在豪华车型新车排行榜单中的可靠性排名仅次于现代Genesis G90，领先于梅赛德斯-奔驰S级以及雷克萨斯LS（新车榜豪华车只有这四辆），虽然不复曾经满分屠榜的辉煌，但也依旧是一个不错的排名位置。至于Model 3，则在12款豪华品牌紧凑型车的可靠性排名中位于第五的位置，低于奥迪A3以及梅赛德斯-奔驰C级这些常见的豪华品牌轿车。当然Model 3以及Model S还有机会进一步提升自己的排名，比如CR认为特斯拉的车载电子设备以及智能系统都还有优化的空间，也许只需要一个OTA推送，Model S和Model 3便能再次刷分屠榜了吧。