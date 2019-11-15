NASA：波音送宇航员去空间站成本比SpaceX高60%

11月15日消息，据外媒报道，当地时间周四，NASA的监察长发布了关于其“商业宇航员计划”的审计报告，该计划旨在为波音公司和SpaceX提供资金扶持，委托他们开发将宇航员送到国际空间站的航天器。

图片：波音(上)和SpaceX(下)的载人飞船想象图

这份报告列举了两家公司在开发航天器过程中遇到的常见技术问题，同时也对他们的开发成本进行了对比。值得注意的是，这份报告首次公布了两家公司送宇航员进入太空的估算成本，显示波音在其固定收益之外还从NASA榨取了更多资金。

在报告的整个周期中，波音从NASA获得了总计48.2亿美元的资金，而SpaceX仅为31.4亿美元。而且，波音的每个座位价格似乎超过了SpaceX，前者的Starliner为9000万美元，SpaceX载人龙飞船为5500万美元。预计，这两个航天器都将搭载四名宇航员前往空间站。

图：波音Starliner和SpaceX载人龙飞船基本参数对比

值得注意的是，波音公司的座位价格甚至比NASA购买的俄罗斯"船票"还贵。总的来说，从2006年到2020年，NASA向俄罗斯支付了70项已完成和计划中任务，平均成本为每座位5540万美元。自2017年以来，NASA平均支付的价格为7970万美元。

除了这些座位价格，监察长保罗·马丁（Paul Martin）还在报告中指出，波音从NASA获得了额外的资金，远远超出了其合同约定。报告显示，NASA同意支付比波音固定价格高出2.872亿美元的额外费用，以帮助后者能够提前时间表，并确保其继续作为第二个商业宇航员计划的提供商，SpaceX没有获得类似的机会。

马丁在编写这份报告时与NASA官员有广泛接触，他称波音在2016年提出了第三次至第六次载人飞行任务的定价，使用的依然是“2016年的任务报价”，大大高于NASA和波音最初达成的协议。对此，NASA的采购办公室认定这“与合同条款不一致，与合同的固定价格表不匹配”。

然而，波音继续向NASA施压，要求增加资金。马丁指出，经过“长时间的谈判”，波音为NASA提供了某些好处，例如缩短任务前的准备时间和采取可变的发射节奏。NASA随后同意支付额外的2.872亿美元用于支持其四项任务，这些任务可能在21世纪20年代初进行。

图1：来自NASA、波音公司以及白沙导弹靶场的团队正在对波音CST-100 Starliner进行着陆演练

也许NASA批准额外资金最引人注目的理由是，波音公司可能威胁退出商业宇航员计划。马丁写道：“几位NASA官员认为，向波音支付这样溢价的一个重要考虑因素是，确保该承包商继续作为第二个商业宇航员计划的供应商。维持两个供应商有利于确保任务的顺利进行。”

波音发言人乔希·巴雷特(Josh Barrett)否认该公司曾威胁要终止商业宇航员计划。他说：“波音公司进行了大量投资，我们全力打造CST-100 Starliner，并希望保持国际空间站宇航员的接送和正常运作。”

报告指出，虽然NASA同意为这些好处向波音公司支付额外费用，但却没有为SpaceX提供类似的交易。马丁写道：“相比之下，SpaceX没有收到要求改变计划的通知，也没有机会提出类似的诉求，尽管这些改变可能会促使商业宇航员计划的成本降低，并增强任务的灵活性等。”