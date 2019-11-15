稳住汽车消费，发改委：研究取消限制政策

IT之家11月15日消息 国家发展改革委新闻发言人孟玮15日在新闻发布会上透露，要稳住汽车消费的大头，研究取消限制消费的政策。

以下为发言原文：

第一，积极发展消费新业态新模式。在两业融合发展的文件里也提到了不少新业态新模式。从新业态看，以产业融合促进新消费。比如，在消费品工业和服务业融合方面，重点发展服装、家居等领域的规模化、个性化定制，以及智能手机、家电、新型终端等领域的全链式智能生态服务。再比如，在消费服务重点领域和制造业创新融合方面，重点发展手术机器人、医学影像、远程诊疗等高端医疗设备，开展健康管理、运动向导、精准照护等增值服务，逐步实现设备智能化、生活智慧化。这些也都符合高质量发展的要求。从新模式看，以线上线下融合扩大消费。加大对教育培训、医疗保健、养老服务、婴幼儿照护、文化娱乐、体育赛事等领域的数字化改造力度，积极发展共享消费、定制消费、体验消费和“智能+”服务消费。同时，进一步完善农村物流基础设施网络，推进城乡高效配送专项行动，推动农村电商高质量发展。

第二，切实稳住传统领域消费。一方面，稳住汽车等消费大头。破除汽车消费限制，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施，推动汽车限购政策向引导使用政策转变。另一方面，大力促进更新消费。以家电、消费电子等为重点，落实生产者责任延伸制度，健全废旧产品回收拆解体系，完善机动车、船舶和农机报废回收更新办法。在回收消费领域我们还有很大的空间和潜力可以挖掘。

第三，大力改善消费环境。重点是在“提升质量”和“推广经验”上下功夫。所谓“提升质量”，就是要顺应居民消费升级的趋势，全面提升中国产品和服务竞争力，加强服务业标准体系建设，推进重要产品追溯体系建设，充分畅通消费者维权渠道。所谓“推广经验”，就是通过召开现场经验交流会等方式，积极推广各地促进消费的好经验好做法。比如，近日我委会同文化和旅游部，对云南以无理由退换货为切入点、重塑旅游消费新生态的有关情况进行深入调研，通过这样的举措，对进一步激发云南的旅游消费潜力起到了非常好的推动作用。像这样的好经验、好做法，我们会进一步梳理、进一步提炼，通过适当的方式进行宣传和推广。