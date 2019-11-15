北京酝酿全面取缔辖区P2P？市互金协会称未收到指示

11月15日消息，针对此前有自媒体发文称“北京市正酝酿全面取缔所属区域P2P网贷运营机构“一事，北京互金协会通过微信公众号发布声明回应，”截至目前，本协会未收到相关指示“。

今日有自媒体发布文章《独家重磅：传北京市拟取缔所有P2P网贷平台方案已下发所辖执法机构》，称：“北京市正酝酿全面取缔所属区域P2P网贷运营机构，相关执行方案已落地到所属地执法机构”，此文已被多家网络媒体转载。

对此，北京互金协会回应，截至目前，北京互金协会未收到相关指示，一切互联网金融行业整治工作，均按照北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室及网贷风险专项整治工作领导小组办公室的部署及安排稳步推进中。

北京互金协会表示，任何单位和个人必须依法发布网络借贷中介信息机构相关信息，严守网络秩序，不造谣、不传谣、不信谣，共同营造风清气正的网络空间。同时，北京互金协会对于自媒体造谣、传谣引发的行业和社会风险的行为，予以强烈谴责。

据中新经纬报道，一家网贷平台人士对其表示，之前与监管方面沟通得知，北京未来几个月确实计划集中劝退一批平台，但是并没有要取缔所有P2P平台的打算，写文章的人应该是误解了。上述人士称，现在头部平台都在对接央行征信中。

数据显示，截至10月末，全国纳入实时监测的在运营机构数量已降至427家，比2018年末下降59%；借贷余额比2018年末下降49%，出借人次比2018年末下降55%；行业机构数量、借贷规模及参与人数已连续16个月下降。

备注：北京市互联网金融行业协会成立于2014年12月，前身是北京市网贷行业协会，由互联网金融行业机构及相关行业机构联合发起成立。