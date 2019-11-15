因Netflix音乐使用权等问题，泰勒·斯威夫特发动粉丝“警告”对手

IT之家11月15日消息 据外媒报道，泰勒·斯威夫特近日试图通过推特让其粉丝团体联系其对手音乐行业人才经理Scooter Braun和前唱片公司Scott Borchetta并告知她们有关阻止斯威夫特在电视上表演自己的老热门歌曲及在一部Netflix纪录片中使用自己的热门歌曲的后果。

据外媒介绍，目前已有超12个人在Twitter上人肉Braun和Borchetta，甚至在推特上还出现了#IStandWithTaylor#（我挺泰勒）的标签。

也许斯威夫特的做法是合理的，但人肉他人信息很明显是不对的。因为个人信息一旦泄露，对方轻则会遭到电话骚扰，重则甚至可能会被报假警。而后者才是最严重的，毕竟涉及到枪支或爆炸物的问题国内外警察等有关部门都会高度重视，之前也出现过因为报假枪或炸弹威胁的“假警”而被特警小组破门而入的状况发生。

世界上最知名的流行歌手之一却不能合理使用自己音乐母带，这看起来似乎的确是不公平的。对于这种情况去年斯威夫特曾认为可通过重新录制母带来绕过这一门槛，但她后续表示除非她放弃这个念头，不然Braun和Borchetta不会给予她在美国音乐奖上的表演权以及Netflix纪录片中相关音乐的使用权。