捷波朗Elite 75t真无线耳机正式开售，更便宜却也更强了

为了迎合运动爱好者们对于分体式耳机的渴望，捷波朗早在TWS耳机概念初期就推出了Elite 65t，并成为当时最好用的分体式运动耳机之一。而面对各路运动耳机品牌的冲击，他们又在今年的IFA 2019中带来了全新的Elite 75t，不过这次捷波朗让大家等待的时间略长了些，因为直到今天他们才把Elite 75t摆上货架。

捷波朗Elite 75t依旧使用传统的分体式耳机设计，收纳盒以及耳机本体的造型几乎与前代产品Elite 65t没有太大差别。但实际上相比于Elite 65t，新款Elite 75t将耳机腔体体积缩小了20%，配合入耳式软塞设计，让Elite 75t既能在运动时保证足够的稳固，又能在日常佩戴状态下提供足够的舒适性。

在耳机体积缩小的状态下，捷波朗Elite 75t却将续航表现提升至了7.5个小时，配合收纳盒可以实现28个小时的超长续航时间（Elite 65t耳机本体续航5小时，配合收纳盒使用为15小时），看来与捷波朗同属大北欧通讯设备的GN Hearing应该在平台的功耗上做了相当多的努力，如此一来，即使佩戴Elite 75t跑完一次全程马拉松大概都没什么问题了。

而最令运动爱好者惊喜的是，捷波朗在Elite 75t正式发售后将其售价从原先的199美元下调至了179美元（约合人民币1254元），这一价格几乎与当初Elite 65t的发售价格（169美元）相当，看来运动爱好者们又有剁手的好理由了。