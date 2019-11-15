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一文回顾2019联想创新科技大会：签约中国女排，发布折叠手机摩托罗拉Razr

2019-11-15 15:01:23来源：凤凰科技作者：-责编：懒猫评论：

11月15日消息，在今天举行的2019联想创新科技大会上，联想集团宣布正式成为中国国家女子排球队（“中国女排”）主赞助商、官方合作伙伴。此外，联想还发布了一款折叠屏笔记本ThinkPad X1和折叠屏手机摩托罗拉Razr 2019。

摩托罗拉Razr 2019使用一块21:9的6.2英寸（2142 x 876像素）可折叠OLED柔性屏替代了传统的T9键盘以及LCD小屏幕。这张6.2英寸可折叠OLED柔性屏沿着水平轴对折，展开后是一款尺寸正常的智能手机，而折叠之后，它只有常规手机尺寸的一半。

摩托罗拉Razr 2019搭载高通骁龙710处理器，配备6GB内存和128GB存储。主摄为1600万像素，支持双像素对焦以及激光对焦。自拍镜头为500万像素。电池容量为2510mAh，支持15W充电，运行Android 9.0系统。这款产品目前仅在美国上市，2020年1月发货，售价为1499美元。在中国国内发布一款5G版本。

此外，联想还发布了一款折叠屏笔记本，也是类似于摩托罗拉Razr 2019手机一样采用上下折叠的方式。展开后是一款13英寸的平板电脑，折叠后相当于一款约8英寸屏幕大小的笔记本，另外一面成为键盘。

▲图源：xataka

在会上，联想宣布与刚刚夺得女排世界杯冠军、成为“十冠王”的中国女排达成合作伙伴关系。在19/20财年第二季度，联想实现营收连续9个季度同比增长。

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关键词：联想

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