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特斯拉上海超级工厂预计年底前生产1.74万辆Model 3

2019-11-15 15:07:50来源：TechWeb作者：小狐狸责编：远洋评论：

11月15日消息，据国外媒体报道，今年年底前，特斯拉预计将在其位于上海的“3号超级工厂”生产约1.74万辆Model 3。

周三，特斯拉上海工厂正式获得工信部量产许可，这意味着该公司可以开始大规模生产中国制造的Model 3了。此前，该公司表示，计划今年年底前在该工厂每周至少生产1000辆Model 3。

特斯拉位于上海的“3号超级工厂”是该公司在中国建造的第一家制造工厂，也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂，同时也是该公司在全球建设的第3家超级工厂，另外2家超级工厂分别是位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城用于生产太阳能屋顶、储能墙等清洁能源产品的超级工厂。

今年1月份，特斯拉上海工厂正式动工。在该工厂的奠基仪式上，该公司首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）曾宣布，他预计Model 3在“3号超级工厂”的试生产将在今年年底前后开始。现在，该公司已在该工厂进行了试生产。

本月，该公司首批本地产的特斯拉轿车已在上海下线，这些轿车的车身为蓝色，尾部配有中文“特斯拉”品牌标识，售价为5万美元（约合35万元）起。

今年10月底的时候，特斯拉全球副总裁陶琳曾表示，上海工厂已经准备好投产，待获得产品认证和政府批准后将开始销售。

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关键词：特斯拉Model 3

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