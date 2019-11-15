苹果做不好内容？Apple TV+/Apple News+都不好过

目前苹果的服务收入来源包括iCloud、Apple Care+、Apple TV+、Apple News+、Apple Music、Apple Arcade、Apple Card，以及Apple Store固定的30%抽成。在10月底公布的2019年第四季度财报数据显示，服务业务是苹果所有业务类型中增幅最快的，达到125亿美元，比上年同期的99亿美元增长26%，和同样获得增长的可穿戴业务一同拉高了第四季度的营收。

外界对于苹果服务的前景也十分看好，特别是随着Apple Arcade、Apple TV+的正式推出，类型多样的苹果服务将乘着遍布全球的苹果硬件「东风」，在未来继续为苹果贡献稳定的营收。

但对于苹果而言，服务业务将面临不小的挑战。

就拿刚刚上线不久的Apple TV+来说，首批登陆该平台的剧集包括了四部苹果自制剧集以及几部第三方授权剧集/电影，任何新购买苹果设备的用户都能获得一年的免费体验，在上线一周之后，Apple TV+便获得了超过百万的点击观看量。

数据看起来很美好，但对比在上线两天后便取得1000万订阅用户的迪士尼Disney+流媒体服务，Apple TV+的首秀难免显得有些寒酸。

同样不好过的还有Apple News+。

苹果在今年三月份推出了Apple News的全新加量升级版Apple News+服务，用户只需每月支付9.99美元，便能阅读超过300款覆盖生活方式、杂志、美食等各类型的付费杂志，甚至包括《洛杉矶时报》《华尔街日报》等传统数字媒体推出的付费内容。

Apple News+于今年三月份在美国、加拿大首发上线24小时之后，便取得了超过20万的订阅成绩，一举超越了Apple News+的前身——杂志订阅服务Texture的巅峰用户数。

但如今将近八个月过去了，Apple News+的发展似乎遭遇到了「一些困难」。据外媒从有关知情人士获得的消息，Apple News+自从在首发24小时后获得20万订阅用户之后，之后的新增订阅数一直没有「实质性增长」，这让一些与苹果合作的出版商感到失望。

据一位和苹果合作的出版商介绍，他们每月从Apple News+获得的收入在2万美元到3万美元之间，远低于他们的预期。苹果对于Apple News+的收入分配同样采取了抽成的原则，这个比例据称为50%，剩下的50%则是根据读者的阅读时间来分配，也就是说你的内容更加吸引读者阅读，获得的收入越高。

另一家出版商则表示，尽管Apple News+的订阅收入增长低于预期，但免费的Apple News的广告收入却呈缓慢增长的趋势。该知情人士还表示，与传统的发行形式相比，Apple News +为他们带来了不同的受众群体——年轻人和女性。

苹果服务还需要面对大中华市场这一充满悬念的重要市场。

受限于特殊的原因，苹果今年推出的Apple News+、Apple TV+、Apple Arcade一直没有面向国内用户开放，而如何克服这样的阻力也可能在未来成为苹果服务的关键。此前Netflix就曾和爱奇艺合作，双方签订了内容许可协议，将部分Netflix的原创剧集搬运到爱奇艺上供用户点播，算是一个「曲线救国」的做法。