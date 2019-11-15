价格不便宜，但为什么中国消费者这么喜欢戴森？

11月15日消息，据《南华早报》报道，中国消费者为什么这么喜欢戴森？分析师称，该公司利用时尚的设计、令人印象深刻的技术和网红吸引着中国的中产阶级消费者。

以下是翻译内容：

即使是在中国，吸尘器制造商拥有大批的粉丝也是不同寻常的。但是戴森在这个国家确实很受欢迎。

据报道，去年双十一，戴森新发布的Airwrap美发造型器在天猫上3分钟内售罄，在京东上更是仅仅15秒便销售一空。据称，今年双十一，戴森是84个一小时内销售额达到1亿元人民币的品牌之一。

戴森于2012年进入中国市场。三年后，该公司在中国的销售额增长了244%。戴森的无线吸尘器尤其受欢迎，2016年销量激增343%。

据《人民日报》报道，戴森在2018年占据了中国真空吸尘器61%的市场份额。专注于研究家用电器行业的中怡康估计，戴森在中国线下吸尘器市场的占有率为39.9%，线上市场的占有率为18.8%。不管是线上还是线下，戴森都是中国市场最大的真空吸尘器品牌，对于一个高级品牌来说，这是一个令人印象深刻的成就。

2014年，戴森工程主管阿德里亚诺·尼罗出席香港湾仔产品发布会。

戴森的吸尘器并不便宜，但被认为质量一流。最新的V11 Fluffy机型售价约5000元人民币。过去的型号便宜一些，但也要几千元。虽然中国消费者向来青睐苹果等高端品牌，但家电产品品牌却很少受到追捧。

戴森首席执行官吉姆·罗文去年（Jim Rowan）在接受《中国日报》采访时表示，“(中国消费者)希望拥抱新技术，对于颠覆性产品持相当开放的态度。”

该公司的创始人詹姆斯·戴森(James Dyson)在接受《日经亚洲观察》采访时也表达了类似的观点。他指出，戴森的增长是得益于“亚太地区对新技术和优秀的产品设计有着巨大需求”。

技术投资是戴森取得成功的关键，定价也是如此。虽然它的产品与其他品牌的同类产品相比价格昂贵，但对许多中国消费者来说，它们也算负担得起。

"产品创新(研发投资)是戴森成功的根本所在，但在过去几年里，戴森在选择销售地点和沟通方式方面也做得很好。"欧睿国际分析师Rachel He表示，“通过适应市场环境的变化，学会倾听市场需求，以及积极与现代中国消费者交流沟通，它现在已经成为一种买得起的、购买方便的奢侈品。”

一个品牌在中国取得成功的真正标志，或许就是仿冒品开始不断出现。今年1月，中国警方关闭了一家生产和销售假冒戴森吹风机的公司，拘留了36人。这些假货的售价仅为正版戴森吹风机的一半。据报道，在被警方查处之前，这些假货带来了千万元的收入。

正如那些假货所表明的，戴森与头发相关的产品在中国也很受欢迎，有的和该公司的一些吸尘器卖得一样贵。去年10月，戴森新推出的价值3690元的卷发棒在中国社交媒体上引起了广泛个关注，人们在讨论该产品的质量是否配得上它的价格。微信发布的第一批介绍这款产品的公众号文章之一迅速传播开来，据称在24小时内就获得了1100万的点击量。

戴森告诉美国奢侈品行业新闻媒体《精日传媒》，公司并没有给找公众号打广告。但中国网红的确大大放大了产品的宣传效应。

在Airwrap的网络营销活动中，戴森与微信和微博上的7位网红合作。根据IAI国际广告奖的数据，他们的相关文章浏览量合计超过800万，视频点击量超过400万。

戴森创始人詹姆斯·戴森的儿子杰克·戴森在香港中环戴森的一家商店里。

据欧睿国际的Rachel He称，通过网红来吸引消费者已经被证明是戴森的一个卓有成效的营销工具。

在一项年度调查中，中国消费者选出他们的生活中最不可或缺的品牌，其中戴森名列第28位，排在本土家电制造商美的、淘宝和智能手机制造商vivo之前。

发布这些报告的品牌和营销咨询公司铂慧(Prophet)在今年的报告中表示，戴森为消费者提供“时尚的设计”和“令人兴奋的技术”，同时还使用“有效的、有针对性的电子商务策略”。

铂慧称，戴森的策略包括设定高价以迎合中国正在崛起的中产阶级，该公司很少使用促销手段，因为它担心这会损害品牌形象。铂慧表示，戴森还试图在消费电子论坛上吸引懂技术的男性消费者，并以不同的包装和限量版本来吸引女性和年轻一代的消费者。

铂慧表示，戴森在中国的高人气表明，中国的年轻一代消费者正在寻找独特而时尚的品牌和产品来表达他们的个性。但中国的中产阶级仍然是高端品牌的目标群体。

“戴森的高人气表明，有一个快速增长的中国消费者群体愿意买更高价的东西来提高生活质量，改善自我感觉，或者我们可以称这个群体为正在崛起的中产阶级。”欧睿国际的Rachel He称，“消费者，尤其是一线城市的消费者，正在追求美感、生活质量和效率，以应对高压力的忙碌生活。”

戴森首席执行官吉姆·罗文说道，戴森也在追逐“愿意多花钱的有抱负的阶层”，这有助于推动增长。

随着戴森在亚洲的知名度不断上升，该公司目前计划将总部迁至新加坡。也就是说，该公司的总部将会处在市场增长最快的地区。戴森已经在上海设立了研发实验室，并于2017年投入使用。