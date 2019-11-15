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多半差评：《西游记之大圣归来》Steam永久降价，标准版96元

2019-11-15 15:43:44来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月15日消息 今日，Steam游戏商城显示，游戏《西游记之大圣归来》降价，普通版与豪华版的价格分别为96元与149元。

需要注意的是，本次降价并未限定时段，游戏本体与豪华版均直接降价，季票和DLC也同样进行了降价调整。

《西游记之大圣归来》于10月17日正式上架Steam商城开售，本次降价与发售时隔不足一月。目前，Steam游戏商城显示，《西游记之大圣归来》消费者总体评测为“多半差评”。

《西游记之大圣归来》是由索尼互动娱乐与十月文化、绿洲游戏联合制作的PS4游戏。这也是PlayStation平台上，首款基于中国原创IP、由中日双方团队联手打造、全球发行的游戏。

游戏简介：

游戏改编自2015年空前卖座的中国CG动画电影，并追加了游戏原创的故事剧情。此动作冒险游戏描绘了齐天大圣从长达500年的封印中解放后，与憧憬大圣的少年江流儿之间内心交流的故事。浩瀚的中国神话加上滑稽华丽的功夫动作，让人兴奋的痛快冒险武打剧即将开始！

最低配置：

需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统: WINDOWS 7, 8, 8.1 (64-BIT REQ.)

  • 处理器: i3-3220 INTEL or AMD Equivalent

  • 内存: 8 GB RAM

  • 显卡: Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770

  • DirectX 版本: 11

  • 存储空间: 需要 20 GB 可用空间

推荐配置：

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统: WINDOWS 10 (64-BIT REQ.)

  • 处理器: Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz or AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz

  • 内存: 16 GB RAM

  • 显卡: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB

  • DirectX 版本: 11

  • 存储空间: 需要 20 GB 可用空间

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关键词：西游记之大圣归来

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