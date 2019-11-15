以魔鬼鱼为灵感，科学家研制新型航天器探索金星黑暗面

金星是地球的邻居，但是科学家对这颗行星的了解甚少。目前科学家受魔鬼鱼的灵感启发，最新研制一款宇宙飞船将用于探索这颗神秘行星。

美国巴法罗大学研究人员设计了一种变形航天器，其机翼像魔鬼鱼胸鳍一样“扇动”，该结构可以有效利用金星上层大气强风，同时为科学家提供高效的飞行器控制能力。

BREEZE航天器每4-6天环绕金星运行一周，在太阳光照射下，航天器两侧的太阳能电池板每隔2-3小时充电一次，将为采集大气样本、跟踪天气模式、监测火山活动和收集其他数据的仪器提供动力。

该项目首席研究员称，通过从海洋魔鬼鱼寻找设计灵感，将最大限度地提高飞行器效率，它可以承受金星表面时速80公里的径向风。

巴扬多尔还是CRASH实验室主管，他说：“BREEZE航天器独特的多功能性有助于收集关于金星神秘暗面半球的重要数据。”

金星的部分区域持续处于黑暗状态，金星自转时间(243天)比环绕太阳公转时间(225天)长，因此金星的一天比一年长，意味着这颗行星的部分区域一直笼罩在黑暗之中，与朝向太阳的一侧完全不同。

BREEZE航天器具有魔鬼鱼形状的变形机翼，由内部引力系统提供动力，整个系统能够实现推力、控制、稳定性、额外升力和主动浮力控制所需的机械压缩能力。巴扬多尔强调称，这些特征非常重要，因为金星环境较为恶劣，不适宜生命存活，其表面温度接近482摄氏度，存在着浓硫酸云。此外，该航天器未来还可用于探索其他行星，例如：潜入土卫六的地下水世界。