摩托罗拉Razr折叠屏：经典与未来融合，新一代刀锋设计还是你的菜吗？

11月15日，联想正式在Tech World大会上展示了Motorola Razr折叠屏手机。早在前一天的国外发布会上，它就已经掀起了一股热潮，独特的「翻盖式折叠屏」身上既有经典翻盖手机的影子，同时又极具未来感。

在大会现场，极客之选也第一时间上手了这款新的折叠屏Razr手机，它的体验如何呢？下面一起来看看吧。

与三星Galaxy Fold 的左右折叠不同，Motorola Razr采用的是上下翻折的方式。折叠状态下，它只有一般手机的一半大小。外屏是一块2.7英寸的Quick View屏幕，可以显示基本的时间、状态栏信息。

自拍时，外屏可以用作取景框，用翻折过来的后置摄像头拍摄，1600万像素、f/1.7光圈。有人担心微信视频时怎么办，其实它的内部也搭载了一颗真正的「前置」摄像头，500万像素，f/2.0光圈。

像翻盖手机一样将上半部分翻开，Motorola Razr就「变身」成了一款6.2英寸的现代智能手机。它采用了独特的「零间隙」铰链设计，屏幕由京东方制造，合盖时两层屏幕之间没有缝隙，展开后能够减少折痕。

从我们的实际体验来看，如果不仔细看确实很难发现中间的折痕（可能是新机使用时间不长的缘故），用手摸的话会有轻微感觉。

展开状态的Motorola Razr机身显得很长，屏幕比例是21：9，加上底部延续了类似V3的「下巴」设计，看起来有些厚重。

不过在使用时，它的体验与一般手机无异，不用像三星Galaxy Fold去重新设计交互。当然同样的，展开状态的Motorola Razr在视觉冲击上也不如三星Fold来得强烈。

曾经的Razr以超薄著称，新的折叠屏Razr也延续这一点，展开状态下厚度只有6.9mm。当然，这样设计的结果是牺牲了电池大小，它的容量为2510mAh。也许外屏的存在会减少大屏的使用频率，以达到延长手机续航的目的。这点由于我们没有长时间体验，还无法得出结论。

抛开独特的折叠屏设计，Motorola Razr在其它方面就显得比较正常了。高通骁龙710处理器，6GB运行内存、128GB机身存储空间，2510mAh电池容量、支持15W快充，重量为205g。

还有一点需要特别注意，目前这款手机只支持eSIM卡，没有实体插槽，不知这样的设计是否与内部空间有关，国内能否发售还不确定。

Motorola Razr折叠屏手机在国外的售价为1499美元，12月26日预订，1月份发售。