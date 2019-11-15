巨型圆顶“坟墓”突现裂缝，放射性污染物或侵入海洋

在世界上，有一个比切诺贝利的辐射还要强10倍的地方，那就是马绍尔群岛。即使今天，那里也被并不适宜人类居住，而这一切都源于美国在那里进行的67次核试验。

被称为"坟墓"的核废料填埋场

在马绍尔群岛，当地人给鲁尼特岛的圆顶核废料场起了一个“坟墓”的外号。这个密封的深坑里有超过310万立方英尺（约8.7万立方米）的放射性废料，是美军清理核弹爆炸遗留的危险残骸之后建造的。

从1977年到1980年，约4000名美国军人被派去清理埃尼威托克环礁的核试验场。他们铲起受污染的土壤以及其它放射性废料，把所有这些都放入了这个圆顶建筑中，然后用混凝土进行了密封。

这个坑里的放射性废料足以填满35个奥运会的标准游泳池。其中大部分是含有钚的受辐射土壤。钚是一种放射性元素，如果被人体吸入会导致肺癌等病变。

圆顶核废料场所在岛屿仍然无人居住

在20世纪40年代和50年代的核试验之前，埃尼威托克环礁的居民就被转移到附近的岛屿。今天，这个环礁的40个岛屿中只有3个被认为是适合人类居住的安全岛屿。那里目前生活着大约650名居民。

几十年来，随着该地区海平面的不断升高，海水开始渗入穹顶下的土壤。这座核废料场的底部并没有像顶部那样进行使用混凝土密封，所以海水的上涨可能会淹没这座废料场，甚至把它“打开”。

正在破裂的圆顶让当地人忧心忡忡

2013年美国能源部报告称，放射性物质可能从圆顶泄漏到海洋环境中。但该报告表示，这种情况不一定会导致当地居民遭受的辐射剂量发生任何重大变化。

马绍尔群岛周围的海平面正在上升，自1993年以来海平面每年上升了约7毫米。到2030年，海平面可能比现在高出1.2到6.3英寸（0.03米到0.16米），这会导致更多的风暴潮和沿海洪水。到2100年，圆顶可能会被海水淹没。

当地居民担心，不断破裂的建筑破坏可能会带来一系列新的健康风险。圆顶最近开始出现裂缝和缺口，这也增加了它被强烈海浪打开的可能性。如果圆顶遭到破坏，将会有更多的放射性废物排入附近的海洋或泻湖，甚至可能迫使当地人再次背井离乡。

埃尼威托克环礁的一名教师称：“如果圆顶真的裂开，这里的大多数人将不复存在。这里就像是我们的墓地，我们只能等待死亡的到来。”

科学家并不清楚圆顶的辐射量是否有害

海洋放射化学家Ken Buesseler正计划对圆顶附近的土壤进行采样，他最近告诉媒体称，对辐射量的担忧可能被夸大了。他声称，事实上你吃的每样东西里都有铯和钚。

如若灾难发生，埃尼威托克环礁的居民将不得不吸入泄漏的钚或着暴露在受污染的水中，这可能会给他们带来健康危害。但科学家们仍在研究辐射对这些岛屿的整体影响。

Buesseler称：“你尝不出、闻不出、摸不着也感觉不到它，这是一种无形的东西而且会危害人类健康，没有人想要这种事情发生。”