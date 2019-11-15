16英寸苹果MacBook Pro国行已正式发售：顶配版售价46421元

苹果在前天晚上正式推出了16英寸MacBook Pro，除了拥有更大的屏幕外，新款MacBook Pro还具有超快的性能、最大的电池、最好的笔记本键盘、超棒的扬声器和大量的存储空间。

经过两天的审批之后，这款新MacBook Pro终于在Apple Store中开放购买，起售价为18999元，顶配版售价46421元，目前发货时间已经延迟到下周。

16英寸MacBook Pro的视网膜显示屏的分辨率提高至3072x1920，像素密度提为226 ppi，屏幕亮度为500尼特，并且支持P3广色域和原彩显示。此外，其蝶式键盘也改为剪刀式键盘，带来更长的键程和更舒适的键入手感，也支持背光，Esc按键和TouchID均采用了分离式设计，有别于与以往的和TouchBar的一体式设计。

配置方面，16英寸MacBook Pro最高可选第九代8核酷睿处理器，睿频可达5.0GHz，官方称其性能比搭载四核处理器的15英寸MacBook Pro快2.1倍。16英寸MacBook Pro还首次搭载AMD Radeon RX 5500M显卡，其采用7 nm工艺制造，官方称与前代相比，每瓦性能提升达到1.5倍，功耗提升20%。

16英寸MacBook Pro采用了新的散热结构，对热管也进行了优化，散热器的表面积增加了35%，更大的叶轮和更多的叶片能够提高28%的散热速度，官方称使MacBook Pro的最大持续功率最多可提升12W。

同样得到提升的还有续航以及扬声器音响，后者在全新的6扬声器音响音响系统加持下，能够在有限的机身体积下，带来更加饱满的立体声效果。

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