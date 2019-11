The Verge大赞努比亚Z20：目前最好的双屏手机

IT之家11月15日消息 今天知名外媒The Verge撰文《The Nubia Z20 is the best take yet on the dual-display phone》,称努比亚Z20是目前最好的双屏手机。

文章称,就纯性价比而言,即使没有第二块显示屏,Z20仍然具有很强的竞争力。这款手机的价格为549美元(约合人民币3847元),搭载了骁龙855 Plus处理器、8GB RAM+128GB存储空间、三摄像头、4,000mAh电池,6.4英寸1080p OLED曲面屏幕。

文章还称,除了最具挑战性的照明条件和视角外,Z20的背面屏幕完美地融入了手机背部,息屏时几乎感觉不到它的存在。并且背面屏幕可以进行几乎所有操作,不仅仅是用作相机取景器,大小也非常适合单手操作。

文章还称赞了Z20的双屏交互,使用动作感应来检测用户想要查看的屏幕,非常好用。两侧的按键都集成了指纹传感器,这意味着无论以哪种方式握持手机,都可以用相同的姿势解锁手机。

不过Z20也并不完美,文章称该机的背面屏幕具有偏暖色的白平衡,并且从不与主显示屏匹配,手机也没有无线充电,不支持防水功能,只有单个单声道扬声器,没有耳机插孔。