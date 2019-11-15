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The Verge大赞努比亚Z20：目前最好的双屏手机

2019-11-15 17:04:18来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月15日消息 今天知名外媒The Verge撰文《The Nubia Z20 is the best take yet on the dual-display phone》，称努比亚Z20是目前最好的双屏手机。

文章称，就纯性价比而言，即使没有第二块显示屏，Z20仍然具有很强的竞争力。这款手机的价格为549美元（约合人民币3847元），搭载了骁龙855 Plus处理器、8GB RAM+128GB存储空间、三摄像头、4,000mAh电池，6.4英寸1080p OLED曲面屏幕。

文章还称，除了最具挑战性的照明条件和视角外，Z20的背面屏幕完美地融入了手机背部，息屏时几乎感觉不到它的存在。并且背面屏幕可以进行几乎所有操作，不仅仅是用作相机取景器，大小也非常适合单手操作。

文章还称赞了Z20的双屏交互，使用动作感应来检测用户想要查看的屏幕，非常好用。两侧的按键都集成了指纹传感器，这意味着无论以哪种方式握持手机，都可以用相同的姿势解锁手机。

不过Z20也并不完美，文章称该机的背面屏幕具有偏暖色的白平衡，并且从不与主显示屏匹配，手机也没有无线充电，不支持防水功能，只有单个单声道扬声器，没有耳机插孔。

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关键词：努比亚Z20

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