任正非：美国继续保留实体清单，华为也能生存得很好

IT之家11月15日消息 今日，华为心声社区发布了任正非先生德国媒体圆桌纪要，采访时间为11月6日。在谈及美国制裁华为的问题时，任正非说道：我们已经不需要美国就能自己解决供应问题，美国继续保留实体清单，我们也能生存的很好。

以下为圆桌纪要：

任总德国媒体圆桌纪要

2019年11月6日，深圳

任正非：欢迎你们到华为，见到你们很高兴，很愿意接受你们的提问。

1、《明镜报》Georg Fahrion：首先，非常感谢您邀请我们过来。很高兴能到华为来。感谢您愿意花一个小时时间和我们交流。刚刚进来后，这儿的环境激发了我的好奇心。我的问题也和这里的环境相关。我发现一楼楼梯旁边的走廊上，有一副很大的油画，画的是法国国王拿破仑的加冕礼。另外一边则挂着一副重现滑铁卢战役的大幅画像。滑铁卢战役意味着拿破仑帝国的灭亡。受这两幅油画启发，我想问您：华为帝国是正在崛起还是已经在衰落？你们是不是正处于战时状态？

任正非：这两幅画与华为的现在没有一点关系，纯粹是艺术装饰。《滑铁卢战役200周年纪念活动》的照片是我在比利时博物馆看到的，觉得挺漂亮，就买来装饰这个房子；《拿破仑加冕》这幅油画是一位员工家属用四年时间画的，他准备送给我挂在家里，但是我们家太小挂不下，他就转送给公司了。这些画和公司的经营状态没有任何关系。

Georg Fahrion：在您看来，华为现在处于怎样的状态？因为“贸易摩擦”这个词已经被反反复复提了好多次。华为是不是正处于战时状态？如果不是，那么您能描述一下华为现在的状态吗？

任正非：华为的发展与指数曲线一样，总体是在上升的，上升中有个波折。总体来讲，目前华为在健康发展。

2、德国二台Ulf Rller：我在华为园区看到这张图片。这是一架在二战时期被子弹打得千疮百孔的战斗机。您为什么选择这样一张图片来比喻华为目前的处境？

任正非：在“实体清单”刚出来的那个时候，我偶然在网上看到了这张照片。飞机被打得浑身都是弹孔，但是还在飞，觉得华为很像这架飞机，也被打得千疮百孔，也还在生存，还在顽强地飞行。我们在这个时期加紧补“洞”，让华为这架“飞机”能继续飞行，让它安全着陆。

当前，我们把很多做未来五至十年发展研究的科学家、专家调回来，组成“还乡团”，来杀回马枪补“洞”。现在是为了生存，把“洞”先补好，而不是为了领先世界。现在大多数“洞”已经补好了，飞机能继续飞行；还有一些比较重要的“洞”，需要两、三年才能完全克服。我们汇集了几千科学家、专家和工程师，聚集在一起努力，两、三年以后，我们的破“飞机”可能就会变成崭新的“飞机”了。

Ulf Rller：是谁在朝华为开枪？是美国在开枪打华为这架飞机吗？

任正非：是的，美国政府开枪。

Ulf Rller：怎么开的枪？

任正非：实体清单，禁止我们用美国的零部件、软件……各种方式。

3、DVH媒体集团Frank Sieren：您向欧洲伸出了橄榄枝，表示希望与欧洲开放合作。华为已经这么强了，为什么还要做出这种姿态？从更广泛的层面看，西方国家对华为的未来业务发展究竟有多重要？

任正非：我们当然希望自己的商品要卖遍全世界，卖得越多，收益越好。因为我们要冲抵研发成本等，还是需要市场规模的，无论欧洲、非洲、中东……都是我们的市场空间，我们都要积极为这些地区的人们提供服务。非洲的经营比较艰难，不可能赚很多钱，但我们还是在非洲努力去服务。

我们相信德国议会和政府将选择符合德国人民利益的政策，同时我们也相信基于事实、证据和充分讨论，有利于德国做出最好的决定。如果欧洲有少数国家明确不选择我们，也不会对这些国家有什么想法，退出这个国家的市场销售就行了。

Frank Sieren：为什么在研发方面华为希望跟德国或者整个欧洲合作？华为在技术领域已经很强大了。

任正非：这是一个全球化开放的时代，走封闭的道路是不会成功的。比如，我们和欧洲科学家一起研究未来的产品，也支持欧洲发展自己的软件能力、应用能力和工业能力，合作起来为智能社会做贡献。大家是否参观过我们的生产线？我们生产线上使用的是西门子、博世和达索的软件，生产设备大多是德国、日本的。

Frank Sieren：用得怎么样？

任正非：用得很好。我们加进了一些人工智能在西门子、博世、达索的软件里，就基本实现了生产线的高效率。所以，我们是很开放的，不仅在欧洲研究我们的新产品，也要给欧洲提供服务。比如，无人驾驶、汽车智能化这方面的人工智能，华为目前是世界上最强的。我们在很多方面加大与欧洲企业合作，在汽车的智能计算可以整块合作、切开合作、只卖芯片的合作……，与欧洲企业共同成长。所以，我们同时也在欧洲做大贡献。

Frank Sieren：为什么华为在无人驾驶方面这么强？

任正非：因为我们一开始就是按L4标准设计芯片，所有芯片都是按这个标准设计的。欧洲、日本、中国走的同一个技术标准，美国走的是另外一个技术标准。华为的智能计算在世界上有非常高的地位，因此我们这方面就很强。

4、德国电台Steffen Wurzel：如果最后德国政府的决策并不符合华为的利益，华为会考虑从德国撤出投资吗？

任正非：投资不会撤出，投资与销售无关。如果你们说我们的产品不合符要求，你们不买，我们可以不卖。我们不会感情用事的。比如，加拿大政府受美国委托，扣留了我的家人，我并没有因此去恨加拿大，因此缩小对加拿大的投资。我们今年在加拿大的投资还是很大的，今年还增加了200多名科学家和专家，我们支持加拿大把自己变成像硅谷一样的创新中心。因为加拿大人和美国人主要都来自同一个民族，生活习惯相同，隔得又很近，很容易吸引一些朋友来参加创新。同时，有许多科学家拿不到美国签证，许多国际会议，可以转去加拿大开，开多了，创新就沸腾了。我们把个人恩怨和公司发展是分开的。

如果德国不选我们，并不影响我们在德国前进的步伐。你看看，我们最近在松山湖建100万平方米新的工业区厂房，大规模购买日本和德国的工业设备，装备满足明年的生产规模。如果我们不考虑自己的利益，只考虑一种政治上的企图，这样做太幼稚了。

从我个人的技术性判断来说，德国是非常需要我们的，因为人工智能对德国工业4.0极其重要，而德国精密制造业需要低时延、大带宽的传送系统来支撑。因为我们做得最好，客户明白要选择我们。

DVH媒体集团Frank Sieren：但是你们不该从日本购买工业设备，别的地方可能可以提供更优惠的价格。

任正非：那不见得，日本公司也是我们的战略伙伴，为什么不买呢？日本的管理和德国的管理是不同的，德国人很自信，产品生产到最后才检测；日本人太小心，每一个过程都检测。所以，我们在德国魏尔海姆和日本船桥分别建了工厂，把德国和日本的优势结合起来，这样我们就能生产出高质量的产品。客户不买？不可能。关键我们还没有这么多产品卖，我们在动员中国客户能否少买一些，让我们先供应外国客户。大家知道，新产品扩充生产线是需要一个过程的。

Frank Sieren：怎么说服他们少买点？这很难吧。

任正非：说服也是很难的，但没办法，我们实在供应不过来。再过几天就是双十一，也就是中国的购物节，我建议终端公司能否少赚一些钱，因为今年公司利润太多了。终端CEO答应了，但是供应链不答应，说“我们总共为购物节准备了1000万台，如果降价以后，可能会大大扩大需求，交不了货的话，等于开了空头支票。”

Frank Sieren：这是个大问题。

5、《日报》Fabian Kretschmer：最近特朗普政府释放了一些积极信号，试图让贸易摩擦降级，并迈出了与中国达成阶段性贸易协议的第一步。任先生，如果这项协议能达成，您对此有什么期望？这能帮助修补华为这架飞机上的洞吗？

任正非：因为我们在美国没有销售，所以中美贸易谈判与我们没有关系，我也没有关注这方面的新闻，这一点无法回答你。

第二，我们已经不需要美国就能自己解决供应问题，美国继续保留实体清单，我们也能生存得很好。不知道你们在参观我们的展厅时是否有拍照？美联社参观展厅时，我们允许他们对每块电路板都拍照，上面已经没有美国的芯片和零部件了。美国实体清单伤害的是美国公司，而不是我们，美国政府爱撤销就撤销，不爱撤销就不撤销，只需要考虑美国公司的利益，不需要帮我们考虑。

6、德国电台Steffen Wurzel：您女儿现在在温哥华怎么样？你们多长时间电话交流一次？

任正非：我们通电话次数很少。她妈妈在陪她，她的生活总体还是好的，她的精神状况还是坚强的，我相信她能渡过这场考验。

7、德国电台Steffen Wurzel：您肯定跟欧洲有特殊的关系。我们现在所处的环境全是欧式的，我们喝茶的瓷器也产自德国。中国也有很多很好的瓷器，您为什么喜欢欧洲的呢？

任正非：还有葡萄酒杯也是德国的，硬质刀叉也是德国的。我曾经说过，如果德国没有劳动法，世界上所有的刀叉可能全是德国造。人工智能的使用，会让德国摆脱劳动法的羁绊，产生井喷式的发展。

8、《明镜报》Georg Fahrion：您是一个很幽默的人，但我还是想问一个严肃一点的问题。您刚才也提到，华为在供应方面面临问题。从销售的角度看，美国对华为来说并不是一个重要市场。但从采购的角度看，美国却是华为的一个重要市场。华为打算如何克服当前面临的采购困难，特别是Google、安卓这方面的困难？

任正非：我肯定地回答你，在没有美国供应的情况下，我们也能继续高速发展。但是，我们永远愿意与美国公司合作，永远拥抱全球化，我们不会走封闭的自主创新、自力更生的道路。

9、《明镜报》Georg Fahrion：再过14天华为有可能就用不了Google的产品了，包括Google应用商店等。这个问题怎么解决？我知道华为正在开发自己的操作系统，但这是一个巨大的系统工程，需要时间，华为计划怎么克服短期困难呢？

任正非：这个问题到11月20号再看，欢迎你20号再来访问一次。

10、德国二台Ulf Rller：我想问个关于您个人的问题。这次采访前我也读了一些关于您的介绍，我觉得您的个人发展其实很好地体现了中国的崛起。您小时候家境平平，吃不饱肚子，没有多少钱，但是您现在坐在这里，是个真正的成功人士。这从很多方面看都很像中国不断崛起、成为超级大国的历程。我们再来看看欧洲。您刚才说华为的很多产品非常好，其他公司做不出来，而且这些产品都非常重要。您刚才提到，这里的很多餐具、刀叉都来自德国，还有博物馆的很多文化展品也来自欧洲国家，但是这里却没有来自欧洲的高科技产品。以德国和欧洲为例，您觉得跟中国相比，欧洲是不是在走下坡路，而中国是不是正在不断崛起成为超级大国？

任正非：欧洲提供的高科技，可能你用肉眼是看不见的。华为的人力资源系统管理使用SAP的软件，产品的设计、生产、供应整个体系用的是西门子、博世、达索的软件，我们还是用了非常多欧洲先进的高科技产品。我们设备中所含有的很多数学、物理、化学、美学……也是来自于法国、德国、意大利……，应该说我们用了非常多的欧洲先进科技。

欧洲现在应该改变一些商业规则，敢于把东西卖给中国。欧洲和中国会打仗吗？既然不会打仗，为什么还延续过去经济封锁的规则来进行呢？美国不卖这个东西，正是欧洲大发展的好机会，为什么不趁机填补美国的空白呢？明明我们大规模需要芯片产品，欧洲为什么不大规模投资先进的芯片制造业呢？有钱为什么不赚呢？欧洲有大型芯片工厂，只要你们加大投资，我们就会加大购买。当然，来自美国的投资要少一些，如果超过25%，美国就要限制你们的销售了。如果你们不需要中国的投资，可以吸收中东投资。

大家知道，社会信息化的速度越来越快，现在是供应能力跟不上。欧洲的英飞凌、恩智浦、意法半导体等很多基础性产业要加大投资买设备，芯片设备也是欧洲生产的。你可以说服他们投资，如果他们没钱建厂，我们可以预付货款，支持他们发展。机会很难得，一定要趁机尽快发展，如果错失这个机会，就追不上了。

11、DVH媒体集团Frank Sieren：在您看来西方企业和中国企业的区别在哪？是否存在区别？

任正非：西方企业更优秀。“德国”、“瑞士”这个名字意味着什么？意味着高质量。中国企业还不具有这样的品牌影响力。

Frank Sieren：除了华为。

任正非：华为还没有达到这样的水平。

12、《明镜报》Georg Fahrion：10月中旬时华为发布了前9个月的财务数据，收入增长近25%。考虑到现在的全球经济环境，这个增长是怎么实现的？

任正非：我们在10月份的增长率已经降到17%。今年之所以增长，可能是所有员工都感到了生存危机，努力划船，把收入和利润都划多了。

13、德国二台Ulf R?ller：到了中国后，我才了解到华为被中国人民视为国家的骄傲。越来越多的中国人现在选择购买华为手机，希望能帮助华为渡过贸易摩擦的困难时期。我的问题是，如果德国做出了政治决策，不让华为参与其5G建设，德国的汽车和其他产业在中国会不会受到反制？中国政府在此之前也做过这样的事情，大家对此会作何反应？

任正非：第一，我已经批评了公司内部，不要过度消费国人对我们的热情，我们要坚持以客户为中心，把客户体验、客户感知放在第一位。第二，会不会对德国和日本的汽车产生一种心理上的反应？事实证明，中国遍地还是德国车和日本车。