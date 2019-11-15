中国移动发布5G通信互联业务体系：手机号可接入超4300款应用

11月15日消息，中国移动合作伙伴大会今天在广州举行，在5G+业务创新论坛上，中国移动发布以5G新认证、5G新消息、5G新通话、5G智慧云盘为核心的5G通信互联业务体系，全面升级“选号、开卡、发短信、打电话、上网”等五大基础通信服务。

在5G时代，用户以手机号为统一账号，可通过号码认证快速登录互联网应用，实现应用、数据、服务的互联互通。目前，已有4300多款应用接入号码认证能力，其中用户数排名TOP200的应用93款，涵盖了BATJ、TMD等互联网巨头。手机SIM卡升级后，可为用户提供便捷、安全的数字身份认证，不仅能当银行U盾、工卡、门禁卡、车钥匙，还拥有数字身份证功能，帮助用户快速办理酒店入住、机场安检等。

在短信升级方面，5G新消息以原生短信为入口，让用户可在消息窗口实现搜索、交互、支付等一站式体验，5G消息与AICDE等新兴信息技术的深度融合，将改变以验证码、服务短信为主的传统行业短信生态。

面对日益受到关注的信息安全、用户隐私等问题，在通话升级方面，中移互联网公司将向企业和个人开放底层通话能力，通过中间号、“和留言”提供隐私通话解决方案和智能防骚扰解决方案，目前已在网约车、快递等领域广泛应用。“5G智慧云盘”升级的云存储服务“和彩云”，能为用户提供云换机等系列数字资产云端服务，构建全方位的个人云、家庭云服务。

此外，中国移动与支付宝的“双V会员”2.0版本全新发布。中移互联网公司还与人民网、CFCA、百度、科大讯飞、北汽集团、比亚迪、猎豹移动等开启战略合作，未来各方将基于5G通信互联能力多领域展开深度合作。