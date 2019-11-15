死对头再牵手：微软和Salesforce宣布合作

北京时间11月15日消息，据国外媒体报道，微软和客户关系管理软件供应商Salesforce于当地时间11月14日发布声明，宣布一项合作协议，Salesforce将在部分业务中使用微软Azure服务。数年前因一笔并购交易反目成仇后，这对相爱相杀的“小伙伴”再没有宣布过任何合作关系，然而有迹象表明双方似乎正踏上破冰之旅。

据悉，该协议将把Salesforce的一些软件与微软智能团队协作工具“微软Teams”连接起来，并在Salesforce的营销云送使用微软Azure，这将扩大微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)上任初期建立的现有战略关系。这两家公司的关系在2016年微软击败Salesforce收购LinkedIn，而Salesforce向欧洲监管机构投诉交易后一度变得紧张起来。

微软和Salesforce在基于云的客户管理软件领域互为竞争。纳德拉曾在微软负责这项业务，现在他投入更多的精力来提升该公司在这一领域的产品。收购LinkedIn是纳德拉计划的关键部分，据说Salesforce的联合首席执行官马克·贝尼奥夫(Marc Benioff)对微软的举措感到愤怒。不过，这两家公司都是基于云计算的企业应用程序利于最大的制造商之一，它们在许多领域都有合作空间，微软希望吸引大型科技公司客户使用Azure，该平台仅次于云计算市场领头羊亚马逊推出的AWS云服务。

这两家公司在11月14日的联合声明中表示，作为交易的一部分，Salesforce销售云和服务云将与微软Teams连接。

Salesforce公司在业务的不同领域使用不同的云提供商。事实上，该公司一直利用基础设施云交易来加强与各方的合作关系。2017年为加强与Alphabet公司的合作，把谷歌分析(Google Analytics)与Salesforce程序连接，该公司表示它将在谷歌云平台上托管部分核心业务，并将谷歌列为“首选公共云提供商”。然而在次年，该公司的“首选公共云提供商”变成了IBM，将IBM的人工智能与Salesforce软件捆绑。该公司还曾与亚马逊AWS有业务往来。

尽管微软和Salesforce在某些领域的合作不断深化，但双方在其他领域的竞争也在加剧。Salesforce今年6月表示，该公司拟斥资150亿美元收购Tableau软件公司，后者和微软在商业智能软件市场上存在竞争关系。