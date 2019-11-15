京东第三季度净利润31亿元，同比暴涨160.6%

IT之家11月15日消息 京东今日发布2019年第三季度未经审计财报。财报显示，第三季度在非美国通用会计准则下（Non-GAAP）归属于普通股股东的净利润为31亿元，同比增长160.6%；第三季度净营收为1348亿元，同比增长达到28.7%，市场预期1284亿元。

财报还显示，截至2019年9月30日，京东过去12个月的自由现金流增长至156亿元，同比与环比均大幅提升；过去12个月的活跃购买用户数为3.344亿，环比二季度同期新增1300万，创下近7个季度以来最大增量。

截至2019年9月30日，京东第三方平台共有超过25万个签约商家；京东物流集团外单业务持续快速扩张，已经服务了20多万家企业客户，外部收入已占物流集团总体收入近40%。受益于营销服务、物流服务、技术服务等收入的快速增长，京东集团在第三季度的净服务收入继续保持了同比47%的高速增长，净服务收入占净收入的比重稳步提升至11.9%，收入结构更加均衡。

截至2019年9月30日，京东物流运营超过650个仓库，包含京东物流管理的云仓面积在内，京东物流仓储总面积约1600万平方米。通过持续利用人工智能驱动的技术来优化不断扩大的仓储网络，目前，京东物流已投入运营的25座“亚洲一号”是目前亚洲最大规模智能仓群，70个不同层级的机器人仓也是全国最大规模的机器人仓群。

截至2019年9月30日，京东集团共拥有超过20万名员工，同比去年新增2.5万人。