北京民营企业百强榜单发布：京东、联想、国美、小米位列前四

11月15日消息，北京市工商联对外发布2019北京民营企业百强榜单和专项调研报告，榜单显示，京东集团、联想控股股份有限公司和国美控股集团有限公司蝉联前三甲，三者营业收入总额均超过3000亿元，同时跻身全国民营企业500强中的前十强。京东集团以4620亿元营业收入总额再居北京民营企业百强榜首。

据介绍，对比去年首次榜单前10位情况，可发现，榜单总体保持稳定，但也出现一些变化。百强榜前三名京东集团、联想控股股份有限公司、国美控股集团有限公司，与去年相比格局保持不变。

同时，位列百强榜单第4到10位的企业依次是小米通讯技术有限公司，泰康保险集团股份有限公司、北京建龙重工集团有限公司、百度公司、 北京三快在线科技有限公司（美团点评）、天安人寿保险股份有限公司、物美科技集团有限公司。

市工商联当日发布的数据显示，民营企业百强实现营业收入总额2.63万亿元，增长率超两成，资产总额3.75万亿元，同比增长30.66%，民营企业百强净资产总额同比增长49.63%，纳税突破千亿大关，达到1050亿元，增长率达到60.18%。

百强企业员工人数共计127.82万人，同比增加约21万人，研发投入持续增加达593亿元，增长84.89%，72%的企业拥有国内有效注册商标，57%的企业主体被认定为高新技术企业，专利数量达22359项，增长87.47%，83%的企业均实现转型升级，企业治理结构不断规范，社会责任意识增强。

另外，2019北京民营企业科技创新百强报告显示，科技百强营业收入规模突破1万亿，达到12421.04亿元，同比增长31.66%。科技百强纳税总额为578.35亿元，同比增长41.5%。资产总规模达到14326.82亿元，同比增长20.62%。科技创新百强企业里，科技研发投入总额达658.84亿元，同比增长49.28%，研发投入强度进一步增强。70%家企业获得政府资金支持。63%的产业聚焦软件信息服务、新一代信息技术和医药健康等高精尖产业，持有国内有效专利16289项，同比增长45.09%。