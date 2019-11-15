联想个人云存储T1发布：永远在线的个人云，999元起

IT之家11月15日消息 在今天举办的联想2019创新科技大会上，联想推出了个人云存储（NAS）产品联想个人云存储T1，分为无盘版、4TB单盘版以及4TBx2双盘版，售价分别为999元、1799元、2899元，即日起开始预订，11月21日正式开售。

据官方介绍，联想个人云存储T1号称“永远在线的个人云”，可以让你将手机、电脑、平板、摄像头等设备中的数据随时随地自动备份或手动是上传到个人云上，且可随时随地的远程高速访问与分享。

联想个人云存储T1内置双硬盘插槽，最大支持10 T B存储空间。外接存储(个人云伴侣或磁盘阵列等)，可轻松扩展至128 TB空间。官方称，5分钟轻松搭建家庭服务器，仅需几步即可完成配置，独立空间与共享空间并存，满足隐私与共享的协同。支持一键上传，自动备份，智能分类，易操作。

联想个人云存储T1还支持手机、微信自动备份，图片、视频、文档、音频都能自动保存。电脑文件随时备份，防止数据丢失。可以将个人云数据与百度网盘数据互传，个人云多客户间可高速分享，上传至百度网盘再分享，可给更多人分享。

安全方面，联想个人云存储T1采用私有网络加密协议传输，不必担心网络传输时的数据泄露。数据点对点直传，无需中转服务器，保障传输安全。内设保险箱，数据AES128加密，双层保险。支持百度网盘，多重备份。个人独立账户，家庭成员分账户管理，打造属于自己的隐私空间。

联想个人云存储T1支持多种离线下载方式，智能电视直接播放个人云中视频，不用转存。

联想个人云存储T1设计灵感源于古希腊帕特农神庙的多立克柱式，曜石金结合樱花白外观，选用专为精密存储设备设计的小尺寸高密度容量硬盘。静音设计，烟囱式散热结构，增强型静音轴流扇，搭载64位四核CPU，主频高达1.4GHz,高性能2GB DDR4内存，千兆网口和USB 3.0高速接口。