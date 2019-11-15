上海“扫黄打非”部门取缔关闭非法网站2500个

11月15日消息，日前，上海市“扫黄打非”办公室对外通报称，今年以来“扫黄打非·净网2019”专项行动共处置网络淫秽色情、低俗等有害信息近10万条，取缔关闭非法网站2500个，处置各类违法违规账号超过60万个，指导应用商店下架违规应用程序700余个，有力净化了属地网络生态环境。

据悉，围绕网络文学、自媒体、直播平台等重点领域，上海市“扫黄打非”办会同市委网信办、市文旅局、市通管局等加强专项整治力度。市委网信办约谈堆糖、艾米直播、XY苹果助手、第一弹等网站平台，针对其出现低俗类违规内容的情况，指导网站整改；还指导督促4家音频平台对传播低俗内容问题进行深入整改。市文旅局对具有网络表演经营资质的持证直播企业进行核查，共清理“僵尸企业”12家；通知网络表演经营企业对经营网站整改10家次，对表演内容涉嫌低俗等问题约谈“熊猫直播”等5家次。市通管局积极配合相关主管部门处置各类违法违规网站，今年共注销关闭淫秽色情网站194个、低俗类网站28个、假冒网站25个。

与此同时，网络版权的主动监管成效也日益凸显。市版权局将《雪暴》《地久天长》等上海重点电影作品纳入重点预警名单；将《攀登者》《江南》两部上海重点电影作品纳入重点监管范围，加大对网络侵权盗版的主动监管力度，确保第一时间发现线索，第一时间移送相关执法部门查处。截至目前，已向执法部门移送7起重大侵权线索。

在“扫黄打非”工作中，上海市进一步加强涉网刑事案件的查办。去年12月，市公安局静安分局在网络巡查中发现一款名为“粉妹妹”的直播移动应用软件。该软件聚合了126个淫秽直播平台，内有各类淫秽直播间数千间。查证后，警方抓获涉案嫌疑人44人，并依法予以刑事拘留。