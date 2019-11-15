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苹果App Store今日下架全部181款电子烟App

2019-11-15 19:36:25来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间11月15日晚间消息，据国外媒体报道，随着人们对电子烟健康问题的担忧与日俱增，苹果公司计划于今日（当地时间周五）从App Store应用商店中下架全部181款电子烟相关应用（App）。

据美国疾病控制和预防中心的数据显示，美国至少已有42人因患上与雾化电子烟有关的急性肺损伤病例而死亡，年龄最小者仅17岁。

事实上，苹果从未允许商家直接通过App来销售电子烟，但有一些App可以让用户控制电子烟的温度，还有一些App提供与电子烟相关的新闻、社交网络和游戏。

其实，苹果自今年6月份以来就一直在朝这个方向努力。当时，苹果宣布停止接受推广电子烟的的新App。当然，对于那些已经在iPhone上安装了与电子烟相关App的用户，将可以继续使用。

对此，苹果在一份声明中称：“我们一直都在精心培育App Store，以便将其

打造成用户，特别是年轻人下载App的可信场所。我们会经常评估这些App，并参考最新证据，以确定可能影响用户健康的风险。”

“最近，多方面专家将多种肺损伤和死亡病例归因于电子烟，甚至将这些设备的普及称为公共健康危机和青年流行病。我们也同意这一观点，并且已经更新了App Store审查指南。从今天起，相关App将不再提供下载。”

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关键词：App Store电子烟

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