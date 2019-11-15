解决出租车高速ETC报销问题，深圳首创“出租车ETC”方案正式上线

11月15日，今天，深圳市出租车智慧出行平台暨全国首创“出租车ETC”方案正式上线，该方案由微信支付联合深圳市交通运输局、深圳市税务局及高灯ETC助手共同打造，结合微信支付的开放能力，ETC车载OBU设备与出租车计价器直连等全新技术手段，实现出租车乘车费和过路费合并结算、同步开具电子发票。

目前，深圳出租车ETC首批1000辆试点出租车已全部完成ETC安装改造工作，下一步将陆续在全市推行。

乘坐出租车高速出行，用微信支付一键开具ETC电子发票

过去，出租车司机载客通行高速路段时，由于需要向乘客提供高速通行费用的发票，因此很多司机即使安装了传统ETC设备，也只能走人工通道使用现金缴费，出租车高速通行效率难以提高。

而全新“出租车ETC”方案则借助微信支付、微信卡包等能力，将ETC设备与出租车计价器连接，高速通行费用可以实时展示在车载智能计价器的屏幕上，不仅可以清晰展示高速通行费用，避免不必要的价格纠纷，同时乘客也可以通过使用微信支付或扫描智能车载终端的动态二维码，实现一键开具出租车费与ETC通行费电子发票，电子发票开具后会快速存入乘客的微信卡包，方便乘客后续查看发票和报销。

深圳市交通运输局负责人也表示，“出租车ETC”方案不仅为乘客解决了在高速出行时的开票难题，也提升了出租车的高速通行效率，进一步延伸了“深圳出租车智慧出行平台”的服务能力，对全国公共交通的创新发展提供了范本。

司机换班可以微信支付扣费、结算，高效解决出租车企业管理难题

首先，出租车作为运营车辆，一台出租车会有不同的司机排班驾驶。传统ETC设备只能绑定一个司机的个人银行卡。当司机换班时，其他司机也必须使用别人的银行卡进行付费；ETC通行记录明细查询困难，很难确认哪位司机该承担这笔通行费。这样使出租车司机之间，很难私下结算清楚ETC的通行费用。其次，出租车司机人员流动大，但是传统ETC设备却跟司机个人银行卡绑定。如果办理ETC设备的司机离职，那么这台车的旧ETC也必须去注销，否则将不能办理新的ETC，这样为出租车企业带来了新的管理难题。

全新的出租车ETC方案，则改由出租车企业统一申请安装ETC，ETC设备与车辆、企业进行绑定，不受司机入职、离职影响。另外，一个ETC账户可绑定多个“微信支付”账户，解决了司机换班结算的问题；一个司机的“微信支付”账户也可以绑定多台车辆的ETC，解决了机动司机结算问题。当司机人脸识别上岗，该司机在岗期间产生ETC费用，将通过微信车主平台对该司机微信支付账户扣费结算。同时，出租车司机也可以通过“ETC助手”小程序查看高速通行明细。

深圳公共交通一直走在全国交通领域的积极变革前列，今年5月，深圳出租车上线电子发票功能，目前已覆盖全市共计2. 2万辆出租车，4.1万出租车司机，开出电子发票超过100万张。据测算，若全面推广出租车电子发票将节省三千万元成本。在出租车电子发票的原有基础上，“出租车ETC”方案深入到ETC上游的安装发行环节，通过技术开发，实现出租车ETC在扣费、结算、开票各个环节的难点攻克，有效解决了解决乘客报销“难”，运营管理“难”，安装意愿“低”的问题。