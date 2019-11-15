宝华韦健（B&W）PI4颈挂式无线耳机：有降噪也有好声音

从耳朵挑剔的老烧到处处入门的萌新小白，每当提到宝华韦健（Bowers&Wilkins，简称B&W）之时，大多会联想到传奇的鹦鹉螺或是像玛莎拉蒂这样高端豪华品牌使用的高品质音响，总之大多数时候B&W都直接与高端、发烧、奢华等关键词联系在一起。

但实际上与那些同为经典的传统音响品牌相比，B&W显然并非是一头闷在发烧箱子中对于流行属性不闻不问的品牌，比如在愈发高涨的降噪耳机潮流中，他们也曾带来过像PX这样即有高超音质表现、又能隔绝噪音的佳作，而面对轻量化设计需求，B&W最近也拿出了像PI4这样的颈挂式降噪耳机产品。

在PI4之前，B&W似乎很少接触这类并不那么“严肃”的耳机产品，但这也给了B&W足够的打磨时间。B&W PI4使用了颈挂式耳机常见的三段式设计，其中挂绳使用柔软的硅胶材质，同时线控位置使用金属包层来进行配重。

在如此的设计下，B&W PI4两侧的线控能在佩戴时进行很好的平衡，即使慢跑或是摇晃身体等相对剧烈的运动下，B&W PI4也能稳定的贴合在颈部，不会出现移位的问题。同时硅胶材质挂绳在佩戴状态下也能提供优秀的亲肤质地，即使长时间佩戴也不会有疲劳或是剐蹭感。

在耳塞部分，B&W PI4使用了相对常见的多规格可选的入耳硅胶软塞加鲨鱼鳍的配置，与我们之前接触的大多数软塞不同，B&W PI4的耳塞规格相对较大，小编大多数时候都会选用最小规格的软塞配合使用，看来B&W PI4的设计更多的可能还是倾向于欧美用户的体质。不过在佩戴完成后，B&W PI4还是表现的足够舒适，所以在我们的日常佩戴中也不会带来过多的充胀感。

对于已经体验过无数款无线耳机的老油条们来说，B&W PI4的操作大概没有任何上手难度，通过线控处的实体按键，便能轻易地实现切换歌曲、调整音量、接/挂电话以及切换降噪模式等功能。同时在待机状态下，B&W PI4也支持“kappa式”的磁吸耳塞设计，贴合即暂停、分离即继续播放，看来B&W在打磨PI4的过程中确实做足了功课。

有降噪也有好声音

宝华韦健在PI4中使用了来自于高通的QCC512X系列芯片，这也算是最近一段时间里高端无线耳机最钟情的芯片产品之一，QCC512X系列拥有强解码、低功耗、优秀的处理能力以及小体积等优势，同时支持蓝牙5.0以及2Mbps低功耗双模蓝牙，非常适合应用与PI4这样的颈挂式无线耳机或是TWS耳机之中。

所以在QCC512X芯片加持下，宝华韦健所使用的自然也是来自于高通的混合主动降噪（ANC）技术。当身处办公室环境并开启PI4的降噪模式后，可以明显的瞬间感受到耳机对于周围环境声的隔离，比较令人意外的是除了对窗外的车流声以及远处同事的交谈声进行了非常理想的隔离外，PI4对于键盘声的遮蔽要优于之前我们体验过的大多数降噪耳机，这可能与B&W PI4优秀的耳塞设计带来的被动降噪有一定关系。

而如果是身处地铁这样嘈杂的环境中，B&W PI4对于地铁外的风噪以及来自车厢底部的轨道摩擦声也有非常理想的控制，同时身边人流的交谈声也只能有只言片语漏入耳中。

当然在地铁环境中全程开启降噪并不是完全之策，毕竟配合音乐播放，B&W PI4能轻易地将地铁报站音隔绝于耳外，而此时只需要通过手机端的App开启环境穿越模式，我们便可以轻易地收集到周边环境的声音信息，这类环境音模式对于户外运动以及短时间的交流需求来说至关重要。

不过这样的涉及带来了一些逻辑上的不便，比如你无法通过B&W PI4的功能按键来开启环境音模式。由于B&W PI4优秀的被动降噪能力，弱档位下的降噪模式实际上也会对环境信息带来有效的遮蔽，如果你想要完整的收集环境信息，便会陷入到掏出手机进行设定或是直接摘下耳机的两难选择。所以给B&W PI4加入语音助手唤醒、或是将“穿越模式”直接加入到耳机的按键控制之中，也许都会是更加理想的升级方向。

当然作为B&W家族产品，PI4自然也不会在音质表现中有所松懈，PI4在耳塞中使用了致敬14.2mm的驱动单元，同时左右驱动单元也都设立了独立的功率放大器以及高性能DAC，配合蓝牙5.0下的高速率数据传输以及aptX HD支持，PI4的音质表现自然非常值得期待。

在我们钟爱的流行乐表现上，B&W PI4没有过于俗气的表现，低音表现出了足够的量级，但不会过于喧宾夺主，同时及时在开启降噪模式的状态下，B&W PI4对于人声的表现也非常细腻，不仅保留了丰富的细节，在声音的延展性上也有很好的表达，当然在长时间聆听后PI4还是会出现些许发闷的问题，但这也算是大多数降噪耳机的通病了。至于高音表现则算得上是B&W的传统强项，PI4在乐器表现中有着非常清澈的音色以及细致入微的层次感。总之想要在嘈杂的环境中用好声音来放飞自我，那么B&W PI4的表现已经足够讨好我们的耳朵。

老烧也有降噪选择

B&W PI4的价格为2688元人民币，这可能是我们近段时间以来接触的最为昂贵的颈挂式降噪耳机产品，当然考虑到B&W的品牌定位，PI4最终出现在这一价格区间似乎也并没什么好奇怪的。

与传统降噪耳机不同，B&W将更多精力放在了音质调校以及产品质感表达中，相比那些一股脑用黑科技骑脸的产品，PI4的出现似乎是为了能给老烧用户提供一份更好的选择，毕竟在降噪的干扰下，传统降噪耳机的音质可能难以满足那些挑剔的耳朵，但PI4便可以做到这一点，同时B&W的设计感也确实非那些“俗气”的产品可比。所以对于初初踏入颈挂式降噪耳机领域的B&W来说，如此的功能取向大概也是最聪明的做法，而若是对于品牌的豪华属性再多一点追求，那么B&W PI4可能就会成为当下的一个不二之选吧？