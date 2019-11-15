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到2025年，苹果广告收入将达到每年110亿美元

2019-11-15 20:56:45来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间15日消息，摩根大通分析师周五表示，Apple TV+的推出及苹果进军数字服务领域，可能帮助该公司未来六年内广告收入增加逾五倍，达到每年110亿美元。

分析师萨米克•查特吉（Samik Chatterjee）上调了苹果的股价目标，认为该公司可以利用每天搜索其应用商店和Safari浏览器的数百万用户来实现类似于Facebook和谷歌近年来强劲的广告增长。

查特吉表示，苹果有潜力每年增加三分之一的广告收入，从目前的20亿美元到2025年的110亿美元。

苹果目前没有给出广告收入的详细数据。

在iPhone销售经历了艰难的两年之后，这家总部位于加州的公司强调了其服务部门增长的重要性，其中包括Apple Care和Apple Music，上个季度的收入为125.1亿美元。

除了今年备受期待的旗舰三摄像头iPhone，该公司还在9月份推出了流媒体电视服务，以摆脱停滞不前的智能手机市场，使其收入来源多样化。

查特吉表示：“尽管投资者正试图确定服务的下一个服务领域，但我们认为，隐藏在人们视线之外、大多数人没有意识到的，是苹果指尖上的广告机会。”

查特吉看好这只股票并维持了对苹果的“增持”评级，目前，只有三分之一的华尔街分析师给出“持有”或更糟的评级。

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