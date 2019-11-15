“听歌识曲”世界冠军：QQ音乐在MIREX2019大赛夺两冠破三纪录

IT之家11月15日消息 据腾讯科技报道，在11月刚刚结束的2019国际音频检索评测大赛（MIREX）中，QQ音乐的“听歌识曲”技术以平均3秒就能识别一首歌的成绩拿下“音频指纹(Audio Fingerprinting)”世界冠军，同时QQ音乐在“旋律抽取(Audio Melody Extraction)”上再夺一项世界冠军，且三项成绩打破世界纪录。

值得一提的是，QQ音乐荣获冠军的“音频指纹(Audio Fingerprinting)技术”正是目前被音乐软件广泛应用的“听歌识曲”找歌功能。据悉，QQ音乐听歌识曲背后的技术支持包括：首先，QQ音乐负责音频研发的科学家团队采用行业领先的landmark指纹算法，有效增加抗噪声处理；其次，利用哈希表和倒排索引提高歌曲识别效率，耗时短于大多数同类产品；最后，依托庞大的曲库量、用户量和分析样本量，构建完善的歌曲特征数据库，进行更有效的测试和调整，促使功能优化于极致。

腾讯音乐娱乐集团副总裁侯德洋表示：“AI正在迅速改变人们的生活，据德勤报告，2025年世界人工智能市场规模将超过6万亿美元。同时伴随着5G、IoT等技术的革新应用，QQ音乐将持续探索用科技赋能音乐，深耕AI人工智能和大数据研究，打造‘从听到唱’的音乐娱乐社交闭环，让更多好音乐被用户听见，也让更多用户享受到科技带给音乐的无限可能。”