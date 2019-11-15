刘强东等京东高管解读第三季度财报

北京时间11月15日晚间消息，京东今日发布了截至9月30日的2019年第三季度财报，净营收为1348亿元人民币（约合189亿美元），同比增长28.7%。归属于普通股股东的净利润为6.123亿元（约合8570万美元），而上年同期净利润为人民币30.006亿元。基于非美国通用会计准则，归属于普通股股东的净利润为人民币30.859亿元（约合4.317亿美元），与上年同期净利润人民币11.843亿元相比增长160.6%。

财报发布后，京东集团董事长兼CEO刘强东、京东零售子集团CEO徐雷、京东物流CEO王振辉、CFO黄宣德和首席战略官廖建文出席了分析师电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

高盛集团分析师Ronald Keung：公司营收有加速增长，尤其自营业务，可否展望一下明年主营业务增长的驱动因素是什么？尤其是在电子设备和快速消费品，是否还能维持今年20%的成长？

徐雷：公司主营业务一方面有非常不错的供应链能力，无论是以前还是现在，包括未来，我们会持续地优化我们的供应链能力，与我们主要的合作伙伴，会在供应链的成本效率方面持续打造我们的优势。另一方面，我们比较强调的是用户体验，这是作为零售企业必须具备的，尤其是今年全员在用户体验方面做了大量的工作，根据我们的NPS的监督监控，从去年年底到现在，用户体验得到了很大的改善，这方面的投入也会继续加大，这将有助于持续放大我们新老用户的消费能力，再配合我们的供应链能力，帮助我们保持自营业务的成长。

美银美林分析师Eddie Leung：两个关于低线城市竞争的问题。第一个问题，使用不同App购买不同商品的用户是否为同一批人？京东的用户是否大都只使用京东？第二个问题，公司与微信以及线下零售网络的合作对公司应对低线市场的竞争有什么作用？

徐雷：京喜的上线到目前为止不足两周，京喜是我们全新打造的，针对低线市场消费者的一个线上渠道，包括微信京喜入口和独立的京喜App。京喜的新客以来自低线市场的消费者居多，他们比较喜欢社交属性，冲动型购买，转换率也特别高，但是客单价偏低。京东和京喜的主打商品也不一样，京东以品牌商品为主，京喜的商品主要是通过中国发达的产能和生产制造能力，目前已经布局了100多个产业带，帮助他们把产能释放出来，对接低线城市的需求。我们也可以看到京喜的消费者也愿意参与互动娱乐等方式，并不是简单地购买产品。随着经营规模的扩大，我们会将京喜中有质量的商品和有服务能力的商家，在京东主站推广，满足喜爱和依赖京东主站的低线市场消费者。

关于和腾讯的合作关系，腾讯是我们业务上非常重要的合作伙伴，尽管微信在十月底的时候对于一些过度影响社交体验的行为做了一些规则上的调整，但是我们认为从长期来看是一个利好，对于京东和京喜都是利好，因为我们一直非常重视用户体验。

黄宣德：关于第一个问题，我们目前还没有京喜方面的数据，但是基于目前对于低线市场的调查，大多数低线市场的用户的确使用多个购物App，从不同平台上购买不同品类的商品。而在一二线城市，相对而言，用户大多的购买行为都发生在某一个App上，加上京喜，公司目前采取的是双品牌的策略，京东将继续瞄准收入相对较高的低线市场用户，京喜针对收入较低的用户，有助于京东主App核心购物门类的推广。

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