中国移动公布全球通、动感地带、神州行品牌升级计划

11月15日消息，中国移动副总裁简勤今日在中国移动合作伙伴大会上表示，随着5G的快速普及，9.4亿移动客户的需求会全面升级，中国移动面向客户推出的通信产品也要重新定义，从连接产品向“连接+生态”的组合产品升级。

一方面，升级产品合作，开启最大5G产品市场。面向个人客户，打造基于5G的“新玩法、新拍法、新看法、新听法、新用法”，中国移动将投入专项的业务发展基金，其中包括30亿元5G+超高清视频启动资金；面向家庭客户，推出“爱家计划”，打造“全网智联”、“全屋智能”、“全家智享”的一体化智慧家庭产品体系，将包括智能网关、魔百盒、智能终端在内的1.4亿台设备与客户套餐融合；面向行业客户，在14个重点行业联合合作伙伴共同打造100个“连接+应用”的业务场景。

另一方面，升级品牌合作，打造最大权益合作平台。将升级全球通、动感地带、神州行三大客户品牌，推出常客计划，打造有品质、有品位、有品德的全客户品牌体系。结合时代特点，注入5G、权益、业务等新基因，通过权益平台满足客户需求，这将给全产业带来更多的合作机会。比如，围绕全球通的权益合作，推出“星动日”活动，每天参与客户近70万，权益领取量超80万份，其中包括视频、出行、音乐、阅读等各类权益。同时也带动了智能硬件销售，爆款产品每天的销量与京东、天猫等平台持平。