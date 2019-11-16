FPX 83万美元“微薄”奖金背后的电竞活路

S9总决赛后，总决赛新军FPX的夺冠让欢呼声再次响遍了所有的高校。

夺冠过去将近一周，玩家们的喧嚣也归于平静，对于LOL圈而言，接下来的转会期和全明星又称为备受关注的焦点。至于新科冠军FPX，夺冠之后除了无尽的赞美，实质性的奖励也是一个备受关注的话题。

日前，S9全球总决赛各支参赛战队的初始奖金分配正式出炉。本次全球总决赛的总奖金池为222.5万美元，其中冠军FPX将获得83.4万美元，占比37.5%；亚军G2得到30万美元奖金，另外两只打入四强的队伍SKT与iG，分别斩获15.5万美元奖金。

按理说夺冠之后获拿奖金是一件开心的事，玩家们也应该替自己拥护的队伍高兴。不过，最近LOL和Dota的玩家们却因为奖金的话题又开始了新一轮争论。

电竞市场和赛事奖金的尴尬



在讨论电竞比赛能赢多少钱之前，我们要先讨论一个问题，电竞火不火？

问题的答案必然是肯定的，只是它火到什么程度，绝大多数人并没有概念。根据企鹅智库此前联合腾讯电竞与《电子竞技》杂志发布的《世界与中国：2019年全球电竞运动行业发展报告》显示，今年全球电子竞技市场规模首次超过10亿美元，中国市场的营收占比居全球第二，仅次于北美市场，预计中国电竞用户将达到3.5亿。

如此庞大的市场规模背后，是数以亿计的电竞玩家以及大量不擅游戏但热衷于看比赛的观众。这些资源，也是一座隐形的金矿。

对于那些职业战队以及选手而言，投身职业电竞除了因为自己的爱好之外，作为一份丰厚报酬的工作，相关受益也是驱使众多年轻人入行的重要原因。通常情况下，传统电竞领域的赛事奖金是最直接的收益。你足够强，赢得了比赛，就能得到丰厚的奖金。

在赛事奖金方面，Dota2绝对算得上一骑绝尘。今年8月刚刚在上海举办的Dota2国际邀请赛(Ti9)的总奖金池超过3300万美元，这也使其成为电子竞技历史上单个赛事最大的奖金池。

同时，Ti9的高奖金也再一次刷新了电竞史上最高比赛奖金记录，上一个纪录保持者是上一届Ti8（2550万美元）。如此丰厚的奖金额度，别说放在刚刚崛起的电竞领域，就是和很多传统体育赛事相比也足够惊艳。

巨额的奖金池吸引了众多参赛队伍，也为其提供了丰厚的回报。今年Ti9的冠军队伍可以获得总奖金池45.5%的奖金——超过1500万美元。相比之下，同样是游戏业内最高级别的赛事，LOL全球总决赛总奖金只有222.5万美元，是不是有点儿不够看？

但是，两大赛事观众和拥趸争论的焦点也正是这个差距。

耐人寻味的地方，是两大赛事奖金与其玩家基数的反差。今年以来，Dota2全球在线玩家峰值最高也就是百万人次左右，这还是受到了年初游廊自走棋大火的刺激。相比之下，今年8月LOL官方发布的公告中显示，当月日均在线玩家数已经突破了800万。

玩家基数的差异也直接影响到了赛事观众的人数。今年Ti9观众人数创下了新高（110万人），而LOL S9比赛期间最高在线观看人数曾突破400万。虽然这两份数据都没有将国内观众纳入其中，但考虑到LOL和Dota2在国内的用户基数差异，如果将其纳入统计之中，差距可能会进一步拉大。

观众少奖金多、观众多奖金少，这种奇怪现状的原因，是两大赛事完全不同的运作体系。

联赛和邀请制差别在哪？



虽然都是职业电竞赛事，但Dota2和LOL在赛事体系上却选择了两条完全不同的道路。Dota2使用的是早期电竞比赛沿用至今的邀请制，而LOL则是采用了更类似传统体育赛事的联赛制，这也是双方赛事奖金差异的根本原因。

Dota2的邀请制因为平时没有常规的联赛来推动，使得在没有比赛的空档期，职业战队和选手的曝光都并不高。而职业战队是要靠盈利生存的，没有足够的曝光也就无法获得广告商的大力支持，更没有高额的直播合同。

所以，这就注定了邀请制的赛事体系必要要有高额的赛事奖金，才能吸引战队和选手，同时高额的奖金池也能为比赛换来更高的曝光度。另外，邀请制的赛事体系对于赛事主办方而言，只需要负责单一赛事的举办和维护，整体上精力以及资金耗费会小很多。

至于Dota2 Ti赛巨额奖金池的来源，并不是主办方V社全额自己掏钱，而是主要来自于玩家的“贡献”。从TI3开始，V社就宣布开放互动指南（也就是玩家口中俗称的本子），每位购买“本子”的玩家都将贡献购买金额的25%用于TI奖金池。有了大量玩家的鼎力支持，Ti赛事的奖金池才得以越来越雄厚。

某种意义上来看，Ti的奖金池也算的上是一种众筹形式。

客观上来看，LOL的联赛制更加职业化。由于整个赛季会安排大量的比赛，所以需要主办方有足够成熟的赛事运营能力以及大量资金的支持。当然，如果赛事运营得好，也可以换来更多的资金回报。比如说联赛战队的席位费用，以及赛事的相关转播权。

首先，电竞赛事的转播权价格不菲。早在2016年，Riot Games就宣布以3亿美元的价格将LOL转播权卖给了MLB（美国职业棒球大联盟）旗下的流媒体视频部门BAMTech。而国内的LPL联赛转播权虽然一直没有对外公布具体价格，但早在2016年就有传闻称，LPL的转播权暗标竞拍保底为1500万（人民币）。同时，战队也能获得一定的转播分成。

其次，席位费用也是主要收入来源。目前全球性电竞项目中采用联赛制最出名的当属LOL和守望先锋，其中LPL（英雄联盟职业联赛）战队席位费用据传已经达到一亿元人民币左右。此外，守望先锋虽然玩家人数并不算多，但OWL《守望先锋联赛》的席位费也高达3000万美元起。

当然，对于职业战队而言，高额席位费是一个沉重的负担，但同时战队也会享受相对丰厚的回报。能加入职业联赛，意味着有了稳定的曝光率，自然会吸引大量的赞助商以及融资。去年5月，国内战队EGD就获得了一亿元融资；北美的C9和欧洲的G2，也分别在去年和今年初获得了5000万美元以及1730万美元的融资。

除了转播费和席位费，各大赛事在赞助方面也开始升温。开展联赛化运营后，LPL的赞助商也从此前相对单调的电竞领域扩展到了各行各业，其中不乏耐克、李宁、KFC、奔驰等多家金主。此外，新兴起的直播平台签约“演出”，也能为战队或队员带来更多的收益。

不同赛制，谁才是王道？



如今Ti的奖金一年比一年高，LOL的职业联赛则是一年比一年火，在讨论哪种赛事体系更加先进时，我们要明白一点：虽然电竞比赛是残酷的，但一个健康的赛事体系必须尽可能做到雨露均沾——头部明星战队赚大钱、吃大餐的同时，弱势队伍也要有足够生存空间和收益。

在这一点上，LOL做得就要比Dota（也可以说拳头比V社）更好一些。

虽然现在Ti的奖金年年突破新高，但这背后更多是玩家们的助力，缺乏日常联赛的支撑，日常没有足够多的曝光量和讨论热度，使得众多战队的主要收入还是依靠各种赛事奖金。

实力强劲的战队当然可以获得不错的奖金收益，但那些中下游队伍的命运，就会越来越悲催。

反观LOL方面，由于有成熟的联赛体系支撑，拥有较长的曝光以及舆论热度，使得众多战队在奖金之外还可获取更多商业收入。当然，这同时也在考验一个战队商业化运营的能力。和传统的体育赛事类似，赛事奖金只是收入中的一小部分，商业合作才是球队或者战队的主要收入来源。

以人们熟悉NBA为例，2018-2019赛季的总冠军猛龙，最终拿到的奖金也仅仅是561万美元，这还不足当家球星洛瑞年薪的五分之一。同理，现在LOL最顶尖的职业选手，年薪也能达到数百万元级别，而那83万美元奖金可能刚刚够支付顶级选手的工资。

所以，对于一众LOL战队而言，赛事的奖金只是一方面，良好的商业合作才是战队成长的基础。同时，只有战队以及选手获取丰厚的收入，才能为次级联赛以及青训体系打好基础。

简单点说，Dota2依然是典型的实力说话，能赢比赛就能赚钱。头部战队吃肉，中下游战队可能连粥都喝不上。而LOL则更考验战队的商业化运营能力，明星战队和选手赚的多，中下游战队同样能够实现“温饱”。

说到这里，两大赛事的优劣，长板短板也就清楚了。

可以说，尽管赛事奖金没有Dota多，但LOL选手的人均收入或许并不比Dota2选手低。更何况在顶尖选手方面，每年S赛冠军同样也能拿到冠军皮肤的收入分成，这同样是一笔不菲的收入。

结束语

无论是对于战队还是选手，奖金高自然是一件好事，但每一只战队都是一家商业公司，想要可持续发展就必须要获取更加丰富的收入来源。一项职业赛事需要在拥有足够多观众的同时，也要拥有足够多的参与者，而吸引参与者的前提就是良好的生存环境。

因此，从长期发展的角度来看，当下能保证“旱涝保收”的联赛制度可能更加适合电竞赛事的未来，而非邀请制那种“旱的旱死、涝的涝死”。

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