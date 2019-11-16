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魔法键盘究竟有哪些“魔法”？iFixit拆解16寸苹果MacBook Pro探秘

2019-11-16 5:48:43来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月16日消息 独立拆解机构iFixit今日首先拆除了16英寸MacBook Pro的键盘区域以了解本次回归的剪刀式Magic Keyboard，除此以外还将会看到新的散热系统以及100Wh电池等。

键盘

全新的Magic Keyboard拥有精致的剪刀机构，行程为1 mm，可提供灵敏，舒适和安静的打字体验。触摸栏将强大的快捷键放在前面和中间，而触摸ID提供快速的身份验证。专用的Escape键可在模式和视图之间快速切换。无论用户是敲代码还是打字亦或是玩游戏，T形倒T箭头键都可以使导航变得流畅。

iFixit注意到新的剪刀式开关魔术键盘的按键很容易弹出。这意味着用户可以很容易地清除随时间推移而堆积的任何杂物。而且按键的大小与独立式Magic Keyboard的大小相同，因此可以在16英寸MacBook Pro上弹出白色按键。当然，独立式Magic Keyboard按键的厚度也比笔记本电脑的按键略厚。iFixit表示1mm按键行程感觉不错，同时也不希望苹果笔记本电脑增加或减少行程。

比较剪刀式机构时，独立式Magic Keyboard的厚度与旧版MacBook Pro的键盘厚度略有不同，前者反馈力更佳。

总而言之，iFixit认为苹果MacBook系列产品应该通过恢复使用在16英寸MacBook Pro中经过实践检验的剪刀式开关键盘来解决MacBook键盘问题。

其他

苹果似乎在16英寸MacBook机箱中还有一些额外的空间，这也为其电池扩容预留了宝贵空间。16英寸MacBook Pro的电池已达到100Wh的电池容量极限；同时iFixit还认为苹果本来可以让用户自行更换RAM和SSD，不过这很显然不符合苹果的作风。

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