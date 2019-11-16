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Linux基金会与AWS等合作创建开源数据模型

2019-11-16 8:44:06来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

Linux基金会的联合开发基金会（JDF）与AWS、Genesys和Salesforce合作创建了一个开源数据模型，该模型标准化了跨云应用程序的数据互操作性，被命名为云信息模型（Cloud Information Model，CIM）。

根据基金会的说法，“为了加速数字化转型并通过每个渠道向客户提供个性化服务，许多公司采用了多种云和本地应用程序。其中每个都有自己的数据模型，这迫使开发人员构建，测试和管理自定义代码，这些代码对于跨不同系统映射和转换数据是必需的。但该过程没有加快数字转换的速度，反而减慢了创新并导致糟糕的集成。”

因此，CIM旨在应对云计算和创建数据模型的挑战。新的开源数据模型将会通过为销售点系统、数字营销平台、联系中心或CRM中心提供数据互操作性准则，来降低跨云应用程序集成数据的复杂性。

该基金会表示，开发人员可以在几天之内采用和扩展CIM，而不是创建自定义代码，从而可以创建数据湖、生成分析、训练机器学习模型，并建立客户的单一视图。

“引入云信息模型将为开源社区提供一个中立的场所，”Linux基金会执行董事Jim Zemlin表示。“这使社区中的任何人都可以在中央治理模型下进行协作并做出贡献。它为社区全面参与数据互操作性工作和标准开发铺平了道路，同时迅速提高了社区的采用率。”

当前与CIM兼容的应用程序包括AWS Lake Formation，它可以帮助客户移动、存储、分类和清理来自不同来源的数据，以建立数据湖；还有 Salesforce的客户360，可立即访问跨Salesforce应用的客户数据；以及Genesys Cloud和Genesys AI。

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关键词：Linux

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