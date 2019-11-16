阿里首日获40亿孖展认购，公开发售超额认购逾七成

11月16日消息，科网巨擘阿里巴巴(09988)昨日首日招股。综合四间券商数据，阿里首日已取得约40亿元孖展（保证金）认购，相当于公开发售部分超额认购逾七成。其中耀才证券的阿里孖展认购额近14亿元，信诚证券则取得近10亿元孖展认购额。

香港多家银行均推出优惠吸客，其中中银香港(02388)推出新股认购及融资认购优惠，如客户于认购期内经中银香港黄表认购阿里巴巴，可获豁免新股认购手续费。另外，中银香港亦提供新股融资认购优惠，融资成数高达90%，年利率低至3.2%。

建行(亚洲)亦表示，由即日起至今年底，合资格的证券客户可享新股认购及定期存款优惠。如客户透过该行认购新股服务认购任何新股，并成功获派股份，可享成功获派股份之免佣优惠；以及于推广期内透过该行自动化交易渠道买入任何股票再享免佣优惠。

招商永隆银行则推出认购新股免手续费及贷款利率认购低至3.5%的优惠。大新银行客户如亲临各分行申请「阿里巴巴」新股认购贷款，可享豁免手续费及贷款利率低至3.98%的优惠。

阿里昨天（周五）起至下周三公开招股，每股招股价上限为188元，发行5亿股，其中公开发售部分占2.5%，即1250万股，国际发售部分占97.5%，即4.875亿股。每手100股，入场费18989.45元，股份预计于11月26日挂牌。