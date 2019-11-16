Opera 65浏览器发布：改进Tracker Blocker及重新设计地址栏等

Opera Software方面宣布，推出全新版本的桌面浏览器Opera65，该版本包括对Tracker Blocker的重要更新，可让用户查看Opera被阻止的Tracker，以及地址栏中的设计更改和更新到书签和历史记录部分。Opera 65 Web浏览器适用于台式机平台，包括GNU / Linux，macOS和Windows。

据介绍，基于Chromium 78的Opera 65 Web浏览器带来了经过改进的跟踪器阻止程序，最终可使得用户能看到在浏览互联网时哪些跟踪器正在跟踪其数字足迹。

Opera Software的Agnieszka Malak表示，“一旦打开，跟踪器阻止程序就可以将页面加载速度提高大约20%。它还可以提高您的隐私级别。再加上我们内置的广告阻止程序，速度可以提高到76%。”

同时，除了改进的跟踪器阻止程序功能之外，Opera 65还通过重新设计的地址栏提供了更快的浏览体验，该地址栏现在为用户提供了有关浏览历史建议，书签和快速拨号元素的更清晰的概览。

修改后的地址栏现在将显示网站徽标，因此用户可以轻松地从地址栏中识别要查找的内容，自动使当前网页变暗以使用户在键入内容时具有视觉清晰度，并可以更快地访问以前访问的网站只需输入关键字即可。

另外，Opera 65还为书签添加了全新的外观和布局，通过将它们放在侧边栏面板中，可以在浏览Internet时使它们更易于访问和使用。

外观

改进的跟踪器阻止程序

重新设计的地址栏

侧边栏面板中的书签