三位苹果前高管创立芯片公司，将与英特尔和AMD竞争

苹果公司负责iPhone芯片的三名前半导体高管共同成立的初创公司今日被媒体披露。这三位创始人在苹果公司拥有超过20年的综合经验，其中一位曾担任苹果公司的A系列首席设计师。

根据路透社报道，新成立的公司名为Nuvia，专门设计用于数据中心的处理器，代号为Phoenix，旨在与当前的行业领导者英特尔和AMD竞争。该公司周五表示，已从戴尔技术资本公司和多家硅谷公司筹集了5300万美元，这将帮助该公司在今年年底之前从60名员工扩大到大约100名员工。

该公司的创始人威廉姆斯（Williams）担任苹果中央处理器和片上系统首席设计师超过九年，于今年春离开苹果。古拉蒂（Gulati）在苹果公司工作了八年，从事芯片上移动系统的开发，布鲁诺（Bruno）在苹果公司的平台架构小组工作了五年。在加入Nuvia之前，Gulati和Burno还曾在谷歌工作过。

据悉，Nuvia目标是吸取教训，为iPhone等电池供电的小型智能设备设计功能强大的芯片，并将其进一步应用于高耗电的大型数据中心服务器。威廉姆斯向路透社透露，他们计划开发一种比现有数据中心处理器更快，更节能，更安全的芯片。

分析师表示，根据其创始团队以往获得的成绩，Nuvia虽然是一家新公司，但却相当强大。他说，苹果A系列每一代芯片，不仅在上述三位手上获得不断提升，而且也反过来为团队提供了宝贵的芯片设计和开发经验。