25万美元游太空，维珍银河为首批游客启动培训计划

11月16日消息，据外媒报道，维珍银河公司（Virgin Galactic）本周启动了“宇航员准备计划”（Astronaut Readiness Program），并与美国运动品牌安德玛(Under Armour)展开合作。安德玛是维珍银河公司官方宇航员制服的合作伙伴，首批付费太空游客将在太空旅行中穿上这些制服。

所有乘客在登上维珍银河公司VSS Unity亚轨道航天飞机之前，都必须接受“宇航员准备计划”的预备课程培训。在这个过程中，维珍银河的团队成员将提供各种指导。

维珍银河首席宇航员培训师贝丝·摩西（Beth Moses）和首席飞行员戴夫·麦凯（Dave Mackay.）都参加了维珍银河2月份进行的太空演示飞行，因此他们不仅可以根据自己的专业知识提供指导，还可以分享实际乘坐维珍银河公司航天器的经验。

安德玛也参与了这个项目，而且不仅仅限于提供乘客将要穿的服装。他们正在为宇航员应该如何准备营养和健身计划提供指导，帮助太空游客为他们的冒险做好准备。维珍银河公司的内部医疗队也在现场为每位乘客提供咨询。虽然维珍的客户不需要满足NASA宇航员严格的体能要求，但该公司表示，他们仍然专注于确保客户在旅行中身体健康。

成为维珍银河公司的早期客户，不仅意味着要接受培训，还意味着帮助新公司开发和完善流程以供未来使用。该公司在声明中称：“我们现在将利用反馈来建立模型，已经进行了许多相关讨论，包括如何为那些等待飞行的人和那些已经飞行过的人更好地制定培训计划。”

到目前为止，维珍银河公司已经有600名客户登记，想要乘坐其SpaceShipTwo航天器，该航天器从定制的货运飞机发射到达亚轨道空间，并为客户提供90分钟的太空飞行体验，每张机票25万美元。维珍银河公司希望在明年上半年为付费客户推出首批太空航班。