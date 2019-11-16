北京联通/电信和华为在北京已成功开通超过5000个5G共建共享基站

今年9月中国联通与中国电信正式宣布在全国范围内合作共建一张5G接入网络，华为公司与北京联通、北京电信于一个月内在北京城区成功开通超过5000个5G共建共享基站，实现全国最大规模5G共建共享商用网络部署。从北京的部署和验证的情况看，华为5G共建共享方案在不同网络条件和需求的情况下、具备大规模商用部署能力，并能有效保障用户的最优5G体验。

5G共建共享不仅要同时满足两家运营商的无线网络覆盖需求，还要最大程度发挥双方资源优势，应对不同无线、承载网络场景，以及规、建、维、优多等方挑战，北京联通、北京电信与华为公司协同攻关，从商用实际需求，完成不同组合下多场景灵活频率方案和多样化5G锚点方案的验证部署，例如在5G锚点选择方面，完成双锚点、单锚点单载波、单锚点双载波等全场景的方案验证，并将该验证经验应用于商用网络部署中，北京联通、北京电信5G站点均快速增长超过5000个。建得快，更要体验好，三方共同探讨、高效协同，成功验证和实践5G共建共享网络规划、优化与维护方法，总结了精准规划、高效优化与智能运维等方案，保障最终用户体验，从而最大化释放网络价值。在已建成区域验证，5G驻留比例超90%，为用户带来优质的超Gbps级的高速5G体验。

总体来说，在结合双方站点、频谱、锚点资源优势的共建共享区域，网络各项指标均优于原网。无论在5G覆盖，还是在驻留比、干扰等方面，整体网络得到明显地改善和提升。

据了解，共建共享是加快5G建设速度、减轻5G投资压力的一条可行路径。