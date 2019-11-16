联想刘军：折叠手机国内将推5G版，折叠次数可达10万次

11月16日上午消息，在第五届联想创新科技大会上，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在接受新浪科技等采访时透露，摩托罗拉折叠手机Raza暂不在国内上市，“但一定会拿到国内来，到时会是5G手机。我们的产品过硬，折叠次数标准达10万次。”

谈转型变化：未来方向是直接联系消费者

刘军称，联想一直在提“以客户为中心转型”，“大家可能对联想感受更多的是C端业务，但实际上C端业务在中国占比不到40%，联想更多是B端公司”，他说，C端业务模式已经完全直接触达到消费者，但过去是通过渠道卖给客户，未来的方向是直接联系消费者。

“我们过去两年做了脱胎换骨的变化，在PC业务不好的情况下，利用新的工具在不断创新，拉近跟客户的关系，服务好客户。”

他表示，联想具备两个能力：服务客户能力和创新能力。前者是贴近客户，联想是中国企业最主要的IT供应商之一，“在过去的很多年里，我们在对客户的服务能力上应该是在中国企业里非常优秀的，这是一个原动力。”此外还在实践上做了非常多的创新，这些创新成果都可以拿出来分享。

谈折叠屏手机：技术难度不小但产品过硬

今年是5G元年，刘军表示看好5G，“我觉得5G对手机市场是一个强心针”。

谈及联想新推出的折叠手机Raza时，刘军坦言，这款产品在中国上市还有技术问题，因为中国运营商不支持E-SIM，“首先，我们一定把这个产品拿到国内，拿到国内的产品应该是一个5G产品。现在不说任何消息，下一步重点关注的是CES。”

此外，折叠屏产品技术上存在不小难度，“比如能不能真正完全合起来？能折叠多少次？这个可靠性很重要。我们的产品是过硬的，是会上市的，折叠次数的标准是10万次。”