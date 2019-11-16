身体很诚实：美国《华盛顿邮报》也开始用中国的TikTok了

IT之家11月16日消息 近日，美国有线电视新闻网（CNN）发表名为《<华盛顿邮报>如何使用TikTok与观众互动》的文章。

CNN表示，来自中国的短视频应用TikTok在Z世代（注：指在1995-2009年间出生的人）很受欢迎，尤其是它的对口型视频和喜剧套路。现在至少有一家新闻编辑室找到了一种切实可行的方式，来进行品牌推广，并向用户展示新闻是如何产生的。

在近期的《可靠来源》(Reliable Sources)播客节目中，《华盛顿邮报》的视频制作人戴夫·乔根森(Dave Jorgenson)与CNN主播布莱恩·斯特尔特(Brian Stelter)谈及了他的TikTok账户，并讲述了他如何利用这个账户展示新闻制作。

乔根森表示：“我发现我们新闻编辑室有许多很有趣的人，即使他们有些书呆子气。因而我们发布在TikTok的所有视频，都试图展现出他们的幽默。”

CNN指出，TikTok是一款已推出两年的智能手机应用，它与Instagram和Snapchat一样，在互联网上掀起了一场风暴，是短视频的终点。用户可以上传60秒或更短的对口型视频、喜剧和舞蹈。《纽约时报》援引应用分析公司Sensor Tower的数据称，过去的一年里，这款应用下载量超过7.5亿次。

在乔根森向上级提出这个想法两个月后，《华盛顿邮报》于今年5月注册了自己的账户。他告诉斯特尔特，这样做是为了通过个账户与TikTok的年轻观众建立信任，帮助他们熟悉《华盛顿邮报》的编辑部。《华盛顿邮报》账户介绍上简单地写道——“我们是新闻编辑室”。

目前，乔根森已经为这个账号制作了120多个视频，积累了22万粉丝和750多万个“爱心”。这些短视频通过幽默的方式向观众展示了新闻编辑室的日常工作，将观众引向《华盛顿邮报》的记者和编辑。乔根森表示，每个视频花费的时间大约为4个小时，其中包括视频发布后与评论者互动的半个小时。“与观众的接触，是这个过程中最重要的部分。”

TikTok的飞速发展并非没有遇到障碍。近日，美国参议院民主党领袖Chuck Schumer和共和党参议员Tom Cotton称，已经致信给美国国家情报部门执行责任人Joseph Maguire，要求正式对TikTok进行国家安全风险评估。前述美国参议员称，TikTok平台还有可能成为外国势力潜在的影响目标。参议员还表示，TikTok可能对特定的内容进行了审查。

不过，尽管《华盛顿邮报》的科技记者一直在报道此事，乔根森表示，政府的担忧并没有影响到他的工作。

10月底，TikTok在其官网发布文章对内容审查、数据安全等问题做出了回应。TikTok表示，认识到了这些问题的重要性，也非常感谢议员及公众的关注。

TikTok称，TikTok美国用户数据全部存储在美国国内，并在新加坡提供备份支持。TikTok表示：“我们拥有一支专门的技术团队，致力于遵守网络安全政策以及满足数据隐私和安全需要。”