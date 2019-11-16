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因遭牵连，微软聘请前司法部长帮助调查AnyVision监控案

2019-11-16 14:13:01来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间11月16日下午消息，据国外媒体报道，微软周五表示，已聘请美国前司法部长埃里克·霍尔德（Eric Holder）帮助调查以色列初创公司AnyVision在使用其面部识别技术时是否遵循了伦理道德。

据媒体之前报道，AnyVision的面部识别技术被用于监视巴勒斯坦人。此外，AnyVision还在为其他国家和地区提供技术，危害了当地的人权。

该消息曝光后，AnyVision成为了众矢之的。但与此同时，微软也受到了牵连，遭到了业界强烈指责，原因是微软曾投资这家以色列初创公司。

AnyVision总部位于特拉维夫郊外，是一家专门从事人脸、身体和物体识别软件业务的领先计算机视觉公司。今年6月，AnyVision曾宣布完成7400万美元的A轮融资，投资者包括微软风险基金M12、DFJ Growth和OG Technology Partners。

微软的此次调查凸显了美国和其他地方对面部识别监控的日益不安，有公民自由组织表示，这可能会导致不公平的逮捕，并限制言论自由。

微软在一份声明中称，霍尔德将带领一支来自Covington & Burling律师事务所的团队对该事件进行调查。霍尔德是奥巴马（Barack Obama）政府的美国最高法律官员，2017年曾受雇于Uber，帮助调查性骚扰指控案。

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关键词：微软

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