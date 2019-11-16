为了农村运营商，美商务部将对华为延长2个星期的临时许可

IT之家11月16日消息 路透社周五晚间发布的一份报道称，美国商务部将于周一对向华为提供组件和软件的美国公司临时许可延期两周。

此前美国商务部将华为列入实体名单，不过华为的某些美国本土供应商获得了为期90天的临时许可证，包括软件更新和补丁，这90天的期限将在星期一到期。

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）周五对福克斯新闻（Fox News）表示，由于许多美国农村运营商在其3G和4G网络中使用华为网络设备，因此将延期两周。罗斯说：“农村地区的电话服务已经有很多问题，我们不想将其淘汰。因此，临时通用许可证的主要目的之一是让那些农村运营商继续经营。”但是，美国一直在努力使全球最大的网络设备供应商华为脱离美国及其盟国正在建造的新5G网络。

同时，美国联邦通信委员会（FCC）将于11月22日对一项命令进行表决，该命令将阻止向华为提供技术支持的通用服务基金向华为和中兴购买网络设备。美国联邦通信委员会（FCC）也将要求美国无线公司从其3G和4G网络中删除并更换华为的网络设备。早在5月，唐纳德·特朗普总统签署了一项行政命令，在该命令中宣布国家紧急状态，并阻止美国电信公司使用被视为对国家安全构成威胁的公司制造的网络设备。美国商务部原本应该在上个月中旬之前发布一项执行该命令的计划，但是到目前为止，商务部尚未就这一主题提供任何信息。

尽管表面上出于安全原因将华为排在实体名单上，但有分析称这是美国在与中国进行贸易谈判中使用华为作为讨价还价的筹码。目前两国陷入由特朗普总统发起的贸易战，从12月15日开始，部分从中国运往美国的消费电子产品（包括智能手机）将被征收15%的关税，其中包括在库比蒂诺（Cupertino）设计但在中国生产的iPhone。目前，苹果已自行承担了对诸如Apple Watch和AirPods之类产品的征税。

与此同时，超过200家美国科技公司正在等待美国商务部（US Department of Commerce）的为期90天的许可，这将使它们能够将物资运送给华为。一位消息人士告诉路透社，这些长期许可证将被通过，但目前因监管问题而被搁置。